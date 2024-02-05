證監會走訪20省市多家上市公司

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陸股極度低迷的背景下，證監會近日走訪20個省市多家上市公司 ，表示要加速解決企業訴求與難題。

大陸央視新聞報導，大陸證監會4日進行走訪上市公司工作進展會議，截至2月4日，共有20個省區市開展了上市公司走訪工作。

證監會表示，針對被走訪上市公司提出的多方面的訴求，各地正在結合實際情況抓緊研究解決。證監會上市司司長郭瑞明稱，從目前的走訪情況看，上市公司訴求涵蓋銀行融資協調、出口便利性、智慧財產權保護等多個方面。對於下一步的走訪安排，證監會副主席李超表示，在春節前完成現場走訪。要深入瞭解企業急難愁盼的困難和問題，集中會診並著力解決，屬於本地能解決的要做到馬上就辦。

此外，證監會官網5日還表示，期股市持續波動，部分不法分子非法牟利，損害投資者合法權益，加大交易行為監管力度，豐富線索篩查手段，統籌安排專項核查，加強「穿透式」交易監控，運用多維技術手段收集市場情報，會同公安部開展聯合研判，發現多起涉嫌操縱市場惡意做空案件。

證監會指出，堅持對影響股市穩定運行、損害投資者合法權益的違法行為快速反應、堅決查處，會同公安機關迅速開展收網行動，嚴肅依法追責。操縱市場惡意做空，嚴重侵蝕老百姓的「錢袋子」，已經站到了全體股民的對立面，擾亂股市健康穩定運行的正常節奏。證監會將保持「零容忍」高壓態勢，堅決重拳打擊，讓膽敢違法操縱、惡意做空者「傾家蕩產、牢底坐穿」。在此警示，莫要以身試法。