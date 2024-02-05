台灣油畫家凌丹琦 獲得藝術史重要佛羅倫斯2024年波提切利獎

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才從經營金融業、建築業相關的建築經理公司的台灣油畫家凌丹琦轉型作油畫家僅七年，一心一意想離開白領階級的她，從過去有助理協助到轉職畫家的完全自助，連電腦都不會的她，卻才自學畫了六年的畫，第七年開始上網找資料開始參與了國際展！

從2023年初的巴黎大皇宮展到2023年末的羅浮宮展，法國網路電視台負責人在羅浮宮裡驚歎看到她的畫作「美味與雅緻」想了解這畫家是誰，進而訪問到她的法文翻譯員，爾後，才一年的時間，這個世界開始認識她，也因她2023年參加至少5個海外展，國際也逐漸看到台灣繪畫的發展，台灣人也逐漸認識她！

她沒想到的是，娛情的練習繪畫，所謂初生之犢不畏虎，而不假思索的她直接參加海外展，很迅速的被海外注目！

2024年1/20波提切利獎典禮頒發現場。圖/攝影•造型：TANG VISION，義大利文翻譯： Jiana Xia

凌丹琦畫家也不知道這個佛羅倫斯著名且優久的藝術基金會（FONDAZIONE EFFETTO ARTE )是如何發掘她的作品進而在她的官網連絡她？而告知凌丹琦：該獎項是頒給那些具有藝術價值的藝術家！凌丹琦將於2024年1月20日在佛羅倫斯著名博爾蓋塞宮（Palazzo Borghese)在各收藏家、記者、政治家和藝術愛好者面前被頒發此重要獎項！這是佛羅倫斯市中心也是文藝復興發源地最負盛名的藝術獎之一，這項享有聲望的獎項將頒發給那些在藝術風格研究方面表現突出的藝術家！

而Salvatore 及Francesco Saverio Russo 將為這項活動挑選全世界最優秀的國際和當代藝術家！此獎項是藝術家重要的藝術生涯象徵。

而在遠古的佛羅倫斯，靠近大教堂和領主廣場，頒發此獎項的博爾塞宮是最重要的宮殿之一，也是佛羅倫斯新古典主義建築物的典範！

此宮殿於1821年建成，是當時卡米洛•博爾蓋塞王子建造的項目；1994年修復其原來的美麗，這裡過去原是博格賽俱樂部所在地，也是當時的「Stampa」的貴族樓層！整棟建築展現了當時遠古時代貴族生活的氣息與金壁輝煌的歷史記憶與價值！而建築外觀是由Giuseppe Bezzuoli設計的彩繪聖堂，展示了帶著孩子的聖母，它建於三世紀。

在這樣一個有遠古價值的建築物授獎，具歷史及藝術的表徵意義！因爲全世界的畫家如過江之鯽，能被這文藝復興的發源地的藝術基金會注意到，而不是以參加比賽方式，那麼這作品一定要相當的容易被注意到，不是它的散播力強，就是凌丹琦的作品要能在蒼海中的無以計數的作品中馬上抓住旁人的目光！是百萬分之一還不容易！

對此，採訪畫家、藝術家多年的報導，也不見得馬上見到藝術家的成效，而台灣油畫家凌丹琦果然如觀眾看到她的畫，馬上抓住觀者目光，也遠遠的抓住遠方文藝復興發源地專家、藝術基金會的目光！

也因這個獎項，她的作品被收集在過往此相關獎項的名人大師錄裡！

台灣油畫家與EFFETTO ARTE 基金會之主辦單位合照。圖/攝影•造型： TANG VISION ，義大利文翻譯：Jiana Xia

正如凌丹琦所言：

歷史記載地球的發展、藝術記載人類文化遺產的發展、作品記載人類精神的走向、獎項記錄著文化創意與風格的突出及藝術作品未來的價值。

一個素人畫家，沒有要走一定的風格，只跟隨著最高的心靈指導，完全沒有文化的渲染、包裝，只有體現人類精神與心靈本有的色彩，才能感知觀者的心靈！

如她所說：藝術不是創作、教導、學習而來，而是來自天生心靈的語彙，從容不迫的展現最自然純真的藝術史原有的魅力及誕生！而思索或教育或文化包裝而得來的彩繪、文字、藝術，只是學習歷史經文字記載的遠古或他人的精髓，而不是與生俱有的！

如同這次頒獎主辦單位的演講：

「藝術不能被鎖定在一個定義中，沒有任何定義可以同時描述某種巨大的、宏偉的、完美的和不完美的東西。

想一想，留在佛羅倫斯和波提切利、春天或維娜斯的誕生，這些藝術與美麗的，都是自發性的！沒有任何文化偽裝」。

精彩的台灣畫家凌丹琦就是要打破慣有的迷思：藝術要經過學習、教育、學苑.....，而不是自發性來自心靈，這將不是藝術，這僅是創作，而真實的色彩及作品，是創造（新色彩、新風格），不是創作（學習如何繪畫或作一件藝術品，或學習他人怎繪畫），將會讓藝術史及人類無法脫離意識的有限性！

有著哲學思考的她，總表現不凡言語與色彩！將來必是創造台灣藝術史的重要關鍵！