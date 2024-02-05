火星生技將於2月5日登錄興櫃

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聚焦大健康零售市場的新零售公司火星生技，將於2024年2月5日登錄興櫃，火星生技領先以數據驅動創新策略發展，提供大健康領域中的各類零售品牌與產品一個全通路營銷布局與走向全球發展的加速平台，2023年第四季新品牌加入營運，立即發揮產業綜效，12月營收較上一年同期大幅成長565.52％至5,405萬元，並占全年營收比重近兩成。火星生技自建一套從產品開發、品牌打造、行銷策略、銷售通路到市場擴張可不斷複製、獲利的商業模式，未來將持續合併國內外品牌，每年新增3～5個品牌，每年新拓展1～2個國際市場，各品牌共享資源與通路平台，使公司效益最大化，提升營收規模與獲利能力。

火星生技成立於2021年5月，實收資本額為新台幣1.245億元，發行股數2.49億股，每股面額0.5元。火星生技專注經營大健康零售產業中的小藍海市場，針對不同族群的生活需求與痛點進而開發系列產品，注重各產品的差異化、精準定位及有感體驗，進而在競爭激烈的保健品市場中脫穎而出並與同類產品做出明顯區隔。目前經營4個形象與客群定位鮮明的品牌，開發超過120支商品，旗下品牌分別為TAIZAKU（融合日系與時尚風格的高端男性保健品牌）、藥師健生活（蔡藥師監製的運動與兒童保健品牌）、inyouso（營養師與食品技師共感打造的養膚品牌）、樹飛雪（訴求美麗與健康的熟女美妝保養品牌），客群涵蓋高端男性、健身運動、兒童保健、熟齡女性、美髮、皮膚保養與保健以及寵物保健。

隨著消費管道多元，火星生技在品牌官方平台、跨渠道網路社群、全台3,000家以上實體藥局藥妝門市積極發展OMO（Online merge Offline）全通路模式，在不同的通路性質挑選出合適的商品類型上架，並透過全通路行銷策略、結合數位工具的跨渠道顧客數據追蹤、會員經營管理、深化客戶體驗等整合性布局，將虛實通路整合與融合，打破線上線下疆界，建構一個讓產業鏈夥伴虛實通路資源共享、數據共享、利潤共享的創新營運模式，不僅提供消費者更順暢的購物體驗，也帶動線上與實體門市業績的成長，進而逐步納入更多品牌供應商與通路商導入，產業綜效將相當顯著。

2021年火星生技首個品牌TAIZAKU正式銷售，透過會員整合、經營多元流量、社群與電商平台市場，短時間內成功打造赤晶對策、武倍對策、武倍十攝等熱銷產品，2022年起業績即大幅成長。2023年第四季火星生技完成藥師健生活、樹飛雪品牌合併，並成立inyouso品牌，增加產品多元性與互補性，利用火星生技的新零售模式，整合各品牌的行銷、通路及市場資源，很快創造銷售佳績，火星生技去年全年營收2.98億元，較前一年度成長168.96％，其中12月營收5,405萬元，占全年營收比重近兩成，並較上一年同期大幅成長565.52％，顯見新品牌加入的產業綜效。

未來火星生技仍將鎖定大健康領域，持續增加不同目標受眾類型，每年持續增加與國內外品牌合作、拓展全球藥局及跨境銷售通路平台，從商品面、行銷面、通路面深耕品牌與加速擴大市場，持續透過產業鏈資源整合力與數據決策力優勢，加速既有品牌與新加入品牌的發展，逐步擴大市場規模及競爭力。

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