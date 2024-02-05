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酒水事業有成！泰茂元月營收首破1億元 年增逾3倍

泰茂活塞環以CTI品牌行銷全球一百多個國家。圖／業者提供
泰茂活塞環以CTI品牌行銷全球一百多個國家。圖／業者提供

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全台最大活塞環製造公司泰茂（2230）跨入酒水市場有成，2024年1月營收首跨1億元大關，以1.03億元創歷年單月新高，月增31.28％，年增更達326.45％。

泰茂表示，1月營收成長主要來自於於去年開始經營的中國酒水事業，貢獻營收0.64億元，也正式超越汽車零件本業，占比高達61.9％。

若單以酒水事業來看，泰茂表示，較上月續增64.86％，相較去年5月初投入時的營收，成長逾八倍，今年將是貢獻營收獲利繼續大幅成長的主要動能。

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