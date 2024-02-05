鴻華先進1月營收月減年增 看好Q1乘用車交車效益

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鴻華先進（2258）自結1月營收2,765.4萬元，較2023年12月的1.7億元月減83.74％，不過仍較去年同期成長515.63％。鴻華先進表示，主因1月電動巴士及乘用車交車數量較上月減少，但配合市場需求陸續交車，第一季營收將優於去年同期。

鴻華先進表示，按1月營收結構，單月電動巴士營收占比87％、乘用車營收占比則為11％。

鴻華先進指出，雖電動巴士及乘用車在1月交車數量少於上月，但皆優於去年同期，其中，乘用車自去年第四季開始量產交車，預計本季也將陸續增量交車。