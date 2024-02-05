新日鐵收購美鋼成選戰議題 英媒：美友岸外包策略有其侷限

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日本鋼鐵業龍頭「日本製鐵」（簡稱新日鐵）擬收購美國老牌企業「美國鋼鐵公司」（U.S. Steel Corp.）案，已成為選戰議題。美國前總統川普日前表示，如果是他，絕對會阻止收購案。拜登總統也傳出向美國鋼鐵工人聯合會（USW）承諾，支持後者的反對立場。路透5日指出，該收購案若受阻，恐影響日企對美投資信心。 拜登政府力推「友岸外包」（friendshoring），意指將供應鏈集中在擁有相同理念的地緣政治盟友，以降低對中國大陸的依賴。但路透指出，新日鐵收購美鋼案顯示，上述策略有其侷限。日本企業是美國最大的外國投資者，一旦此交易失敗，可能會讓日企對美境其他戰略產業的收購案躊躇不前，迫使它們在評估交易時更加規避風險。

去年12月18日，新日鐵宣布與美鋼達成收購協議，收購金額上看141億美元。新日鐵以美鋼的股東大會、相關當局批准等條件為前提，預計於2024年4月至9月將美鋼公司納入旗下。若收購成功將是美日鋼鐵業大規模重組。

對於此收購案，川普1月31日表示，「這是很槽糕的事情」，「如果是我，會瞬間阻止。這是絕對的」。他接著說：「我希望把就業機會帶回美國國內」。

美國鋼鐵工人聯合會（USW）則在2月2日發表聲明稱，USW反對這一收購案的立場，獲得了拜登總統支持。美鋼工廠所在的中西部密西根州和東部賓州是搖擺州，將決定總統大選的勝負。拜登與川普在爭奪工人支持上激烈交鋒。據說在川普表態後，拜登與USW的高層進行了一些溝通。

雖然美國總統無權直接阻止收購案，但仍有可能成為阻力。美國外來投資審查委員會（CFIUS）負責審查工作，隨著新日鐵收購美鋼案成了政治問題，已引起高度關注。

新日鐵將海外業務定位為中長期內的增長核心，計畫把其在全球的粗鋼產能提高到1億噸。美國是繼中國、印度、日本之後的世界第四大粗鋼生產國。除了堅挺的建築用途需求之外，預計純電動汽車用鋼材的需求也會增加。