全台首見！ 2台「粉紅超跑」桃園集結慶天公生

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桃園市八德霄裡玉元宮，在正月初九天公生，舉辦玉皇上帝聖誕慶典，邀請北港朝天宮、白沙屯拱天宮、山邊媽祖宮等五大媽祖廟集合桃園繞境賜福，副市長蘇俊賓讚是台灣首次玉皇上帝信仰結合媽祖繞境的盛大慶典，將是桃園及台灣宗教的一大盛事。廟方表示，最大亮點就是2台粉紅超跑神轎將同時出現，分別從中壢和八德到霄裡玉元宮會合，將會是全台首見。

蘇俊賓今在市府綜合會議廳，出席桃園天公廟霄裡玉元宮「慶賀九五至尊玉皇上帝聖誕萬壽慶典活動」記者會時表示，今年農曆正月初九，霄裡玉元宮慶賀玉皇上帝聖誕萬壽，邀請南桃園仁海宮、北桃園慈護宮媽祖、雲林北港朝天宮、苗栗白沙屯拱天宮、後龍山邊媽祖宮等全台灣重要的媽祖廟，於甲辰龍年天公聖日集合桃園繞境賜福，這是台灣首次玉皇上帝信仰結合媽祖繞境之盛大慶典，將是桃園及台灣宗教的一大盛事。

蘇俊賓指出，台灣媽祖信仰蓬勃，其中媽祖遶境是台灣最有機會納入世界遺產的活動，他自己也參加過多次媽祖繞境活動，今年非常高興能在桃園一次迎來北港朝天宮、白沙屯拱天宮、山邊媽祖宮、中壢仁海宮及桃園慈護宮等5位媽祖，將各地最虔誠的媽祖信仰力量都匯集在桃園。

蘇俊賓特別感謝身兼桃園市議員的霄裡玉元宮主委段樹文長期貢獻以及各宮廟主委、董事長及團隊的大力支持，不只協助發揚宗教文化，各宮廟也是地方慈善活動的中心，與市政府一起努力讓社會更良善、更溫暖。

段樹文表示，疫情過後，大家對未來總有一種不信任感，而他相信宗教的力量能淨化人心、給予社會向上提升的力量，感謝天上聖母及玉皇上帝，盼透過此次活動讓所有市民朋友對未來更有寄望、讓桃園變得更好。

段樹文也提到，活動當天後龍山邊媽祖第一次出轎，將和苗栗白沙屯拱天宮分別從中壢和八德繞境，下午5點到霄裡玉元宮會合，屆時將有2台粉紅超跑神轎共同出現，將創台灣首例，精彩可期。 2月18日農曆正月初九「霄裡玉元宮慶賀九五至尊玉皇上帝聖誕萬壽慶典」繞境活動分為中壢線「新街國小」與桃園線「八德指玄宮」，各路陣頭於下午5點匯集在八德霄裡玉元宮舉行天上聖母洗塵接風儀典暨玉皇上帝祝壽盛典，詳細活動資訊可查詢「桃園天公廟霄裡玉元宮」臉書專頁（https://reurl.cc/54blky）。