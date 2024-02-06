「TWQR」日韓旅遊15％回饋 新春消費大放送

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銀行及電支機構共同推動「TWQR」共通標準，並已經登陸日韓，財金公司推出日、韓消費最高回饋15％，同時，年節期間還準備了購物、繳費的專屬優惠及回饋活動一起迎春，更加碼線上點燈、開運紅包抽獎活動。

近來忙著大掃除或是走春旅遊，沒時間繳生活帳單嗎？ 不用擔心，只要打開銀行的「台灣Pay」支付APP、歐付寶「電子支付」或愛金卡「icash Pay」APP掃描帳單上「TWQR」，立即就能線上繳費，完全不用出門排隊；即日起至3月29日止，繳納每筆帳單還有額外抽獎機會，每成功繳納1張帳單即享有1次抽獎機會、繳納2張有2次抽獎機會，以此類推，活動共有168個中獎名額，還有機會把價值19萬元的「義大利雙人來回機票加住宿」大獎抽回家。

在國人出國旅遊首選的日本、韓國地區，不需大量兌換外幣現鈔，只要持國內慣用的銀行APP，標示有「TWQR」、「台灣Pay」的商店消費購物，用手機「一邊掃碼、一邊掃貨」，彈指間就可完成QR Code掃碼支付，直接於銀行帳戶完成扣款，除了可以省下1.5％跨國信用卡交易手續費外，日本即日起至3月底、韓國地區至4月底，還享有疊加後15％的購物回饋。

過年線上「點燈祈福」，「台灣行動支付」APP（限金融卡／帳戶）推出線上點燈服務，讓民眾可以透過手機APP在全台30餘間知名廟宇（如北港朝天宮、烘爐地土地公等）線上點光明燈、太歲燈。此外，即日起至3月15日使用「台灣行動支付」APP（限金融卡／帳戶）單筆購物168元以上就可抽開運紅包，最高可獲得888元紅包。

年節購年貨，優惠好康「龍」吼哩！「台灣Pay」及電支機構提供超過30檔超強優惠活動，最高享20％回饋，年前使用「台灣Pay」除舊佈新，辦年貨、備年菜，包括「建國花市玉市」、「全聯」、「全家便利商店」、「美廉社」、「桃園喜來登」、「老四川」、「南農電舖」、「卡個位」在春節期間使用「台灣Pay」支付，都有不同活動。此外，搭配指定金融機構推出的「每筆消費即享2％等值紅利點數回饋」，購物立折最有感。

另外，過年期間從北到南多個商圈市集還推出專屬優惠好康，北台灣的艋舺夜市、延三夜市、樂華夜市到台中的總站夜市、南台灣的高雄市集、鹽埕商圈及花蓮東大門夜市，有吃有逛，處處都有最高20％回饋優惠。吃飽喝足，到「Funbike」租借自行車，或是到「健身工廠」重訓，也都享有「台灣Pay」的專屬優惠。