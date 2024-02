外國老闆說”I’m sold”，不是他被賣了！

Judy在外商公司擔任行銷主管,她費盡心思想了一些行銷策略,希望爭取多一點行銷預算。她向老闆報告她的策略,戰戰兢兢等老闆的回應。老闆的回應是

"I’m sold.”

我被賣了,這什麼意思呢?老闆想賣什麼嗎?Judy納悶著這是好消息,還是壞消息?今天來看看簡單卻容易弄錯意思的英文句子。

1. I’m sold.

(X)我被賣了。

(O)我被說服了。

Sold是sell的過去式,意思是「賣」,但是”I’m sold.”可不是「你賣了我」。

Sell在口語中有「推銷、使人相信」的意思,例如:

In an interview, you have to sell yourself to the employer. 在面試時,你必須想辦法打動雇主。

”I’m sold.”其中的sold也是取「被說服」的意思。也可以用主動口吻表達:

You sold me. 你說服我了。

至於相信什麼呢?如果是一件事情或想法,可以加上介系詞on:

You sold me on the idea. 你這想法說服我了。

還有一種說法也很常用:

Wow, you’ve really sold it to me!

我真的被你說服了呢!

2. She was sold again.

(X)她又被賣掉了!

(O)她又上當了!

推銷一旦過了頭,很容易變成欺騙。Sell在口語中,又可以引申為「欺騙」。也有名詞的用法:

The whole thing was a sell. 這完全是個騙局。

3. You sold me out!

(X)你幫我賣掉了。

(O)你出賣我。

Sell out可以當「賣光」。

The shop sold out all their shirts. 這家商店的襯衫都賣光了。

也有出賣、背叛的意思。

His business partner had sold him out. 他的合夥人出賣了他。

4. Sell off/ Sell on/ Sell up

再來看幾個好用的片語。

Sell off 抛售

They're selling off last year's stock at half price. 他們正以半價拋售去年的存貨。

Sell on轉賣

He bought a used car and then sold it on.

他買了一輛二手車, 然後把它轉賣出去了。

Sell up 變賣財產

They sold up and retired to Brazil. 他們變賣家產移居到巴西。

本文經《英語島雜誌》授權刊登,追蹤Instagram。世界公民文化中心:商業英文學得又快又準。