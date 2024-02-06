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外國老闆說”I’m sold”，不是他被賣了！

Sold是sell的過去式，Sell在口語中有「推銷、使人相信」的意思。圖／freepik
Sold是sell的過去式，Sell在口語中有「推銷、使人相信」的意思。圖／freepik

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Judy在外商公司擔任行銷主管，她費盡心思想了一些行銷策略，希望爭取多一點行銷預算。她向老闆報告她的策略，戰戰兢兢等老闆的回應。老闆的回應是

＂I’m sold.”

我被賣了，這什麼意思呢？老闆想賣什麼嗎？Judy納悶著這是好消息，還是壞消息？今天來看看簡單卻容易弄錯意思的英文句子。

1. I’m sold.

（Ｘ）我被賣了。

（Ｏ）我被說服了。

Sold是sell的過去式，意思是「賣」，但是”I’m sold.”可不是「你賣了我」。

Sell在口語中有「推銷、使人相信」的意思，例如：

In an interview, you have to sell yourself to the employer. 在面試時，你必須想辦法打動雇主。

”I’m sold.”其中的sold也是取「被說服」的意思。也可以用主動口吻表達：

You sold me. 你說服我了。

至於相信什麼呢？如果是一件事情或想法，可以加上介系詞on：

You sold me on the idea. 你這想法說服我了。

還有一種說法也很常用：

Wow, you’ve really sold it to me!

我真的被你說服了呢！

2. She was sold again.

（Ｘ）她又被賣掉了！

（Ｏ）她又上當了！

推銷一旦過了頭，很容易變成欺騙。Sell在口語中，又可以引申為「欺騙」。也有名詞的用法：

The whole thing was a sell. 這完全是個騙局。

3. You sold me out！

（Ｘ）你幫我賣掉了。

（Ｏ）你出賣我。

Sell out可以當「賣光」。

The shop sold out all their shirts. 這家商店的襯衫都賣光了。

也有出賣、背叛的意思。

His business partner had sold him out. 他的合夥人出賣了他。

4. Sell off/ Sell on/ Sell up

再來看幾個好用的片語。

Sell off 抛售

They're selling off last year's stock at half price. 他們正以半價拋售去年的存貨。

Sell on轉賣

He bought a used car and then sold it on.

他買了一輛二手車, 然後把它轉賣出去了。

Sell up 變賣財產

They sold up and retired to Brazil. 他們變賣家產移居到巴西。

本文經《英語島雜誌》授權刊登，追蹤Instagram。世界公民文化中心：商業英文學得又快又準

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