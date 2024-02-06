罹癌期間可以運動嗎？最新科學研究： 要好就要動

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運動腫瘤醫學研究先驅施密茨博士根據最新科學證據，針對抗癌各個階段，一直到癌後餘生以及癌友最在意的八大副作用：焦慮、鬱、疲勞、生活品質、淋巴水腫、生理機能、骨骼健康和睡眠等，設計出癌友專屬的「動」結癌症計畫。

謝麗爾．霍格爾（Cheryl Hogle）是曾參加過我的研究的受試者，她的故事極具代表性，從中可以看出，在癌症治療期間和治療後運動，不僅能改變身體，還可以改變心態。她的經歷也說明了長期以來大眾對罹癌期間運動抱持的某些迷思，讓許多人錯失受惠的機會。

謝麗爾現在退休了，之前她在明尼蘇達州艾代納市（Edina）擔任助教，一直都有定期做乳房X光檢查和癌症篩檢的習慣，因此當發現某側乳房發紅，且遲遲沒有消散時，她去看了醫生。醫生認為是感染，開了抗生素，還把她轉介給乳房外科，看診時間安排在一週後，到時抗生素也吃完了。因為發紅仍未消退，她如期去找乳房外科醫生看診，醫生又開了抗生素。吃完第二次抗生素後發紅依舊，於是謝麗爾請初級照護醫生將她轉介給其他外科醫生。新的外科醫生為她做了超音波檢查，結果並無任何異常，接著又做了切片。醫生告訴她只是想確認一下，應該不是癌症。

然而切片結果顯示，她確實罹患癌症。和多數乳癌患者一樣，手術是謝麗爾接受的第一個癌症療程。外科醫生切除她乳房的癌組織時，發現已經蔓延至淋巴結，三週之內，謝麗爾接受了三次手術，五年存活率也突然只剩50％。她的治療包括化療和放療，以及服用五年的泰莫西芬（tamoxifen，一種雌激素阻斷劑），以防止癌症復發。

她是在確診乳癌快滿一年時，才出現淋巴水腫的。人體任何部位都可能發生淋巴水腫，這是因為淋巴系統積聚過多液體所導致。多數乳癌患者術後手臂和軀幹會出現淋巴水腫的副作用，不但感覺非常不舒服和疼痛，還會影響活動力。

我會認識謝麗爾，是我們的共同朋友（她的按摩治療師）告訴我，她可能是很不錯的受試者。當時我正在進行一項研究，探討乳癌手術後出現淋巴水腫的女性是否適合進行重量訓練。那時謝麗爾告訴我，她從不運動，連健身房都從沒踏進去過一步。

在這項研究中，我們告知女性受試者希望她們做哪些重量訓練，並提供一份圖文並茂的教學手冊，逐步說明每項訓練的方法。我們要求受試者在健身房運動13週，這段時間我們在一旁指導協助，之後則請她們自行完成相同訓練，同樣為期13週。

謝麗爾第一次走進健身房時，手臂因為淋巴水腫變得又腫又緊，感覺沒什麼力氣。她轉不開水瓶蓋、無法伸手過頭去拿高處的東西，就連手提食材雜貨這類日常瑣事都變得吃力，甚至成了艱鉅任務。

我們的重量訓練從非常小的重量開始，在計畫前半段結束時，謝麗爾的肢體已經恢復力量和靈活性。但更重要的是，在她覺得自己無力掌握眼前一切時，這些運動給了她力量。

「被診斷出罹患嚴重癌症時，你真的會茫然失措，」謝麗爾說，「但運動給了我主動出擊的機會。淋巴水腫不僅會對身體造成影響，也會影響心理。我們這個計畫從非常小的重量練起，我才能進步這麼多。這給了我力量，因為你會希望能重拾以前那種生活，那種想做什麼就能做到的感覺，游泳、打網球或園藝，任何你以前會做的事。」

謝麗爾真心覺得這項計畫給她極大的力量，她還因此成立一個互助團體，專門幫助同樣在術後出現淋巴水腫的女性。「完成整個運動計畫後，我深受鼓舞，決定站出來做這件事。」謝麗爾說，「以前的我是不會說這種話的，但現在我逢人就說：『嘿，來加入我們成為雙城淋巴水腫互助會的一員吧！』」

雙城淋巴水腫互助會的理念是，將來自明尼亞波利斯市和聖保羅市（明尼蘇達州兩大城市）有慢性淋巴水腫的女性集結在一起，大家集思廣益、相互扶持，也幫助新病友。她們認為這件事非做不可，因為許多癌友的腫瘤科醫生或乳房外科醫生，都不太了解怎麼治療或處理淋巴水腫。

「我的醫生很好，但他們太執著於治療了。你去找外科醫生看診時，他們腦中想的都是手術。」謝麗爾說，「我記得回診時，我跟外科醫生說：『我的手舉不太起來。』他說：『嗯，有時候會這樣。』我心想：『對，但這並不是我想聽到的回答。』」

這是許多癌友的共同經驗，運動也一樣。治療期間，謝麗爾的醫生從沒跟她提過運動，就連完成治療後的這十多年來也沒有。

會有這種情況，並非醫生不認可規律運動對癌症患者的好處，恰恰相反，絕大多數的癌症醫生都希望病人能夠運動。最近一項針對900多名癌症醫生、護理師和醫生助理所做的研究發現，有80％的人贊同應該建議患者做些體能活動。

然而如前所提，會這麼做的醫生不到半數，而會實際建議患者安排運動計畫的醫生，更不到四分之一。他們說，主要原因是看診真的太忙了，根本沒時間跟患者討論運動這件事，或是覺得患者不會接受。

但現實是，當面對罹癌這種重大的人生轉折，絕大多數癌症患者（高達90％）都希望醫生能告訴他們如何從生活方式切入（例如體能活動等），提高戰勝癌症的機會。

由此可知，癌症患者想知道運動能如何幫助自己，醫生也想讓病人知道這些事，但出於種種原因，醫生沒有跟病人說。這就是我寫這本書的原因：讓每個癌症患者都能獲得這些資訊，並在治療期間和治療後因運動受惠。