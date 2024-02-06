以牙還牙？面對無禮之人 就要以無禮相待

1.如果被無禮之人欺負超過兩次，那只能說你自己太傻

即使某人一直越線，若無其事地做出無禮的行為，有些人還是會心想：「應該好好勸導他，他就會改善了吧！」或者「他下次應該不會再這樣了吧！」選擇不再跟對方計較。然而，這種想法太過天真，無禮的人會把他人的關心和好意視為理所當然的權利。當他們一次又一次無禮地對待對方，如果發現對方沒有多加計較，他們並不會想著「我下次不應該這樣了，我做得太過分了。」相反地，他們會想「喔？他可以接受到這種程度喔？那我再超過一點也可以吧？」不要浪費心力去理解或關心那些不懂禮節的無禮之人，這對於我們的心理健康非常不好。

2.無禮之人都不知道自己有多糟

無禮之人最大的共通點就是「他們並不知道自己有多糟」。「只許州官放火，不許百姓點燈」，他們長期都用這種心態來生活，習慣了自己的惡劣行為，甚至在犯下越線的無禮舉動後，仍然認為：「這種程度應該還好吧？」或者在說出傷害對方心情的言論後，卻還表示：「我把一切都對你坦白，這樣更好不是嗎？」如此正當化自己的行為。

一旦被這類的人狠狠地傷害過一次，那種不快感至少會持續一個星期。就算你再怎麼告訴這些人「你真的很壞！」他們也絕對不會自我檢討或者表達歉意。相反地，他們更可能會責備道：「這點小事你就反應這麼大？那你在這個殘酷的世界上要怎麼生存？」或者說：「我是為了你好才跟你老實說的！真讓人難過耶！」反過來期望你跟他道歉。

3.沒有必要答應他們的請求

其實你沒有必要接受那些無禮之人的請求。被無禮之人利用後受傷的人們，大多是因為勉強自己接受他們的請求。儘管會帶給他人負擔，無禮之人仍然認為這些請求是理所當然的。「以我們的關係，應該要幫忙這種程度的事情才對吧？」如此暗示性地強迫對方接受自己的意見，遇到對方不答應他的請求時，則刻意讓對方感到內疚。他們在這方面很在行，即使答應了他們的請求，他們也絕對不會對你表達感激或感恩，只會繼續提出更帶給人負擔的困難請求，而且不當一回事。因此，如果認為那件事不符合自己的標準，就堅決地拒絕吧！沒有接受那個人的請求，對方的人生也不會因此出錯；如果對方因為你不接受請求而感到失落或者想跟你斷絕關係，這種人總有一天會跟你斷絕關係的，只是時間早晚的問題罷了。

4.以更無禮的方式回應吧！

當遇到無禮之人無禮地說話時，就以更無禮的方式回應他吧！行為舉止也要比他更無禮，將你的同理心和關懷留給其他的人們。例如，假設對方說：「喂！你胖了好多耶！都可以在地上滾來滾去了！」你可以回答：「是啊！但是比臉蛋被砸爛了更好吧？」如果對方說：「喂！你只賺這一點點錢，可以用在哪裡啊？」你可以回答：「有些人雖然有錢，個性卻像狗屎一樣，所以沒有人願意陪他一起花錢。與那種人相比，我現在過得更好吧！」以這樣的說話方式不經意地回擊吧！更漂亮的言詞、更良善的行為舉止只適用於那些像人類的人。不需要期待這種人擁有人本主義，也不需要幫助他們。俗話說「以眼還眼，以牙還牙」，這句話最適合他們。