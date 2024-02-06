若感覺到對方越線了？給人際關係反派的真教訓

1.當聽到無禮的言語時，凝視對方五秒鐘。

以前我曾受到人際關係反派的傷害。我全盤接收他們無禮的行為和言語，也因此讓自己變得很辛苦。「喂！你這樣活著有什麼出息？」、「喂！你腦袋清醒一點啊！你都幾歲了？」、「你最近依然那樣過日子嗎？」這些尖銳的言語讓我心碎滿地，但現在當我聽到這樣的言語時，我不會再讓自己受傷。我會直視對方五秒鐘，毫不迴避對方的眼神。某次曾經在電視看到藝人金淑的應對方式，我感到十分驚艷。在某個節目中，有一名評審對金淑說：「妳長得像男人。」聽到這個無禮的玩笑話時，金淑冷靜地凝視著他，不帶情緒且口氣平淡地說：「喔？你傷害了我。」過不久，那名評審便對她真心地致歉。就像這樣，面對人際關係反派，我們需要用眼神告知對方無禮的程度。只要用堅定的表情凝視對方，那些人際關係反派就會產生愧疚感，進而檢討自身的言行舉止。

2.不要浪費超過二十秒的時間來思考。

虛構佔30％，誇張佔30％，無禮的話佔40％。

沒必要反芻思考。

那些人際關係反派們所說的話，不需要拿回家繼續反芻思考。他們希望得到關注，捏造和誇大事實對他們而言就如同吃飯一樣自然，每天都在研究該如何傷害別人。那些人生活中最大的幸福和樂趣，就是親眼目睹別人因著他們的話感到不安和受傷。因此，我們無需給予這些人額外的關注，也不需要消耗自己的情感。懂得待人處世的人 擁有對自己的確信，所以不會與那些水準低的人爭辯，也不會用情緒跟他們打仗，因為彼此的觀點不同、思維格局也不同。因此，如果不幸遇到這樣的「反派」，不需要一直反芻他們對你造成的傷害。若你全盤接收他們的無禮，他們就會快樂似神仙，沒必要供給他們精神糧食。

3.若感覺到對方越線了，請在五秒內指出來。

人際關係反派們擁有獨特的視人眼光。「這個人可以被傷害」、「這個人可以被輕視」、「欺負他也沒關係」當他們對人產生這類的確信時，就會開始集中火力攻擊。因此，要趁他們越線之前及時予以糾正。最近，我參加了一個社團活動，社團成員變得越來越熟絡，大家偶爾會臨時揪出門。但由於週末我的行程很滿，無法常常參與社團活動。某一次我出席了聚會，社團中大部分的成員都對我說：「你很忙吧？雖然很忙，還是希望你可以抽出時間來聚聚喔！」如此用可愛的口吻對於我無法經常出席聚會表達遺憾。然而，其中有一個人對我說：「你到底都在瞎忙什麼？」他說完這句話，全場氣氛瞬間冷卻。當時，我立刻反問他：「你說的『瞎忙』是什麼意思呢？」他似乎意識到自己的失言，便低著頭沒有回話。就像這樣，遇到人際關係反派，你必須及時指出：「你現在已經越線了。」這些人非常狡猾，總是在腦中算計著可以越線何種程度。因此，你必須及時指出他們的錯誤以形成「條件反射」。對於無禮的人，不要浪費你寶貴的情感和精力。即使會讓他們感到不安，也有必要讓他們認知到自己的言行舉止有所失誤。