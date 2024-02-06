虎尾科大 「精準智慧桌球運動科技中心」揭牌

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國立虎尾科技大學「精準智慧桌球運動科技中心」於2月3日舉行揭牌，展現跨校跨域研發成果。虎科大參與桌球精準運動科技計畫迄113年，由國科會挹注4千5百萬元經費，目前已取得9項專利。張信良校長表示，「桌球運科中心」的設置，將進一步提升虎科大桌球訓練的能量，也期許各項研發成果成為桌球校隊的後盾，協助選手提升專業競技能力，並增進全校教職員生的健康與育樂體驗。

臺體大競技運動學系教授吳昇光出席盛會致詞感謝虎科大張信良校長對國家體育及運動科學的支持，大讚虎科具有台灣最新、最完善且規格最高的桌球運科場域。

虎科大校長張信良表示，面對運動科學加乘，在體育選手訓練及全民健康休閒的發展潛力，「線上訓練」及「虛擬訓練」已蔚為趨勢，虎科大自111年起即由學校主導成立「運動科學實驗室」，並開設運動科學與人工智慧課程，協助運動員競技訓練與運動防護，應用於籃球、排球與田徑領域，也讓虎科大選手在全國賽事上大放異采。

虎科大桌球運科中心跨域合作包含桌球專項選才系統資料庫、壓力建模與分析及運動傷害分析、互動智慧桌球訓練與分析系統、單雙打技戰術系統建立桌球削球選手「削-攻結合」類型的技戰術模型等技術。

其中虎科大以5項研發成果，包含「可高速判斷桌球落點之互動影像」、「智慧桌球拍感測器AR互動系統」、「智慧桌球拍之揮拍效能評估」、「AI揮拍姿勢判斷之互動桌球VR系統」與「桌球選手毫米波敏捷度分析」，以AIoT與XR元宇宙為技術主軸，實現智慧感測與虛實整合的AR/VR互動技術的桌球精準運科應用。

虎科大電機與資訊學院院長許永和表示，未來規劃整合中心成果並推廣至桌球運動市場，透過產學合作將相關產品或技術移轉。目前技術也受到國際關注，英國桌球機構也邀請計畫團隊將於今年中旬進行技術及成果交流。