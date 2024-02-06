龍年新氣象　晨間廚房好運活動連連

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晨間廚房與大家喜迎金龍年，歡喜年節氛圍，自1月29日起，凡到晨間廚房全台門市，消費點購鬆餅系列，即可參與年節限定活動，三波精彩可期的新春活動，還有質感燙金紅包！新春想要金光閃閃，一定要擁有！

晨間廚房搶先推出限量版「龍喜金紅包袋」共有三款，分別是「2024好運」、「有吉」（有錢）、「天天開心」，紅包袋整體風格以「龍年」為主題，飛龍的身形流暢，象徵著新的一年祝福每個人都能夠事事順心、勇敢前行，並以藍、綠、紅等色作為設計，散發出清新、明亮的色彩，燙金作為點綴、超吸睛！一拿到紅包貴氣滿分，使人龍心大悅！凡至晨間廚房全台門市，點購鬆餅系列即贈「龍喜金紅包袋」乙組，每組三入，數量有限，發完為止。

鬆餅選用新鮮雞蛋製成、散發濃郁香氣，新鮮美味、厚度十足，咬下的每一口都散發濃厚鬆餅香氣，還有多達八種口味供選擇，鹹、甜兼具，包含蜂蜜、巧克力、芝麻、抹茶奶酥、肉鬆蛋、起司蛋、哈姆燻雞和夏威夷薯餅，人人都能找到符合自己美食味蕾的鬆餅口味。

晨間廚房新春第二波活動，自2/07(三)開跑，讓民眾可以快速便利點餐、享用美味餐點的同時，並有限量好禮可以帶回家，刮刮卡最大獎請你吃一個月早餐！凡使用晨間廚房數位點餐工具，單筆消費滿百即可獲贈龍來刮刮卡乙張，指定使用數位工具含：APP訂餐工具、桌邊點餐掃碼、外帶QR Code、自助點餐結帳機，刮刮卡數量有限，發完為止。

晨間廚房新春活動就是要給大家滿滿好康，自2/14(三)~3/31(日)，凡有使用數位點餐工具者，不限消費金額，只要將結帳畫面或消費小白單拍照，留言至晨間廚房官方粉絲團指定貼文，每筆交易皆有一次抽獎機會一次，就有機會得到最大獎享用一個月的免費早餐禮卷2000元。。

活動詳情請見晨間廚房官方網站：https://www.mk2000.com.tw/