台股封關後避險術 把握春節前最後機會

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台股現貨與期貨市場兔年封關日守住萬八大關，從6日起到15日開紅盤長達九天休市，期貨商指出，期間國際間地緣政治風險未停歇，台灣期貨商不打烊、對台股的避險可透過期貨商下單新加坡富時台灣指數期貨進行避險，但需搶在6日前開戶，以利流程順利。

法人指出，春節期間只要鎖定新加坡交易所掛牌的富時台灣指數期貨（富台指），不但可規避台股現貨部位風險，且根據過去34年統計顯示，抱股過年具有優勢，封關日到過完春節，開紅盤當天開高機率70.59％，平均漲點83點。

永豐期貨分析師劉佳倫表示，富台指一口保證金約2,970美元、換算成新台幣9萬多元，可以規避高達190萬元價值左右台股部位，但提醒新加坡2月12日也休市一天。

至於香港交易所掛牌的MSCI台灣指數期貨（摩台指）也可以交易操作，只是港交所除夕開始只開市半天，並一路休市至初五才恢復交易，且主管機關並未開放期貨複委託交易，想操作摩台期要留意。

劉佳倫表示，避險交易的操作方式大致分為兩種思維，一是不論市場最終會漲會跌，先建立反向的避險部位，減少參與風險事件的曝險金額。二是不預設立場，當行情因事件發生轉折，若朝著自身主要投資部位不利的方向發展時，再開始建立避險部位，藉以減低繼續參與後續風險波動的曝險金額。

另外，透過券商的海外有價證券複委託交易也不打烊，但同樣要留意下單的交易所是否休市，且春節期間國內交割要用外幣帳戶、也要有餘額，因為過年不能入金結匯換成新台幣。

富邦期貨分析師曹富凱提醒，證券戶頭需要另外開海外複委託交易，但期貨戶頭不需要，只需開國內的期貨帳戶，海內外的商品都能夠交易，只是某些海外期貨商品的手續費會較高，某些則是因為是國外交易所的會員，可以直連下單。

證券與期貨業者表示，一般來說，證券、期貨戶頭若臨櫃申請，可以趕在當日完成開戶，但線上開戶時間較長，可能會需要3～5個工作日，且春節前最後上班日為7日，想趕在長假前開戶成功，最好在6日現場臨櫃辦理，也避免部分業者營業員開始休息，詳細情況需要詢問各券商規定。