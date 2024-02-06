金兔萬八封關 每股民賺96萬

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台股金兔年封關 寫六驚奇 上市櫃市值增加前10大個股

外資5日封關日回補台積電70億元，強拉股價上漲11元，點亮台股金兔年終場上漲36點收18,096點封關，以萬八之姿寫下史上最強的農曆年封關點位，上市櫃市值總和衝上63.56兆元，較虎年封關日的51.49兆元大幅成長12.07兆元，金兔年平均每位股民大賺96.12萬元，寫下三年新高，對照虎年平均每位股民虧損近67萬元的14年來最慘紀錄，可謂是苦盡甘來。

展望金龍年15日新春開紅盤，康和證券投資總監廖繼弘、第一金投顧董事長陳奕光及統一投顧董事長黎方國表示，因市場對台積電展望樂觀，美股AI科技股強勁，美股及國際間如沒太大意外，漲勢可期，布局主旋律為AI上下游供應鏈、折疊機供應鏈、高殖利率股等。

台股5日一如預期以萬八封關，並寫下六大驚奇，第一是寫下最強農曆年封關點位18,096點，突破2022年1月26日金牛年封關日17,674點的紀錄。

第二大驚奇為金兔年台股漲點3,163點，為歷年農曆年第二大漲點，第一大為2009年金虎年漲點3,194點。第三大驚奇為護國神山台積電寫下農曆年封關的最高價，5日金兔年封關上漲11元收646元，也帶動5日加權指數「撐竿跳」，從盤中跌破萬八的最低點17,992點轉而站上萬八。

第四大驚奇為金兔年AI題材熱絡一整年，股王世芯-KY一路獨領風騷，金兔年封關也不寂寞，股價不但登上4,000元、上漲120元收4,105元創新高，預料金龍年也將是AI股天下。

第五大驚奇為集中與櫃買市場市值合計63.56兆元，創新高。

第六大驚奇是外資金兔年買超台股1,792億元，但光一檔台積電買超3,858億元，超越金兔年外資台股整體布局，主要大量減碼鴻海、台達電等，顯示外資青睞台積電超越台股。

九天休市避險 期貨首選

至於休市九天的風險規避，可鎖定新加坡富時台灣指數期貨（富台指），永豐期貨分析師劉佳倫表示，富台指一口保證金約2,970美元、換算成新台幣9萬多元，可以規避高達190萬元價值左右台股部位，但新加坡12日也休市一天，此外無交易資格者要趕在6日前開戶，以利流程順利。

香港交易所掛牌的MSCI台灣指數期貨（摩台指）也可交易，惟港交所除夕只開市半天並一路休市至初五才恢復交易，台灣主管機關也未開放期貨複委託交易；透過券商的海外有價證券複委託交易也不打烊，一樣留意下單市場是否休市，且春節期間國內交割要用外幣帳戶、也要有餘額，因為過年不能入金結匯換成新台幣。