世芯兔年漲近400％！10檔市值增胖股 龍年行大運

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金兔年上市櫃市值增加前十大個股

台股兔年封關，以權王台積電為首，搭配AI熱門股廣達、股王世芯-KY等，多檔獲得國際資金買超的指標股，過去一年引領台股市值大增。外資法人指出，資金著墨的績優股在基本面不變的前提下，是金龍年開紅盤不可或缺的布局首選。

金兔年上市櫃市值達63.56兆元，年度大增12.07兆元，個股市值「增胖」前十大依序為台積電、廣達、聯發科、緯創、世芯-KY、緯穎、智邦、奇鋐、技嘉、華碩等合計共增6.17兆元，清一色AI概念股囊括資金半邊天。

最大權值股台積電以646元封關，單日大漲1.73％，是加權指數封關日收紅的最大功臣，在年初的法說會後掀一波漲勢，兔年市值大增約3.7兆元，居上市櫃企業之冠。金龍年大型內外資研究機構對台積電全面看多，樂觀派的推測合理股價共識值來到750元以上，潛在漲幅約2成。

AI概念股 飛龍在天

聯發科在金兔年市值大躍進，5日封關小漲1元收937元、市值1.49兆元，穩坐二哥，年度市值增加3,905.4億元。法人估聯發科受惠手機品牌廠推行AI體驗搭載，需更高效能晶片，且市場存貨天數已相當健康，出貨量可望增溫。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，台積電在大型科技股中，2023年表現相對落後，輸給納斯達克的上漲54％與輝達的大漲239％。以2024年推測EPS為基準，本益比僅16倍，國際機構法人均在尋找切入點。

股王世芯-KY兔年市值大增逾2,500億元，為台股第三檔達4,000元以上的高價股，封關日更收4,105元新天價，堪稱兔年大驚奇。

凱基投顧新年度調升對世芯-KY的AI ASIC出貨量預估，特別是美系超大規模雲端服務提供商與IDM客戶之專案。

華南投顧董事長儲祥生、富邦投顧董事長蕭乾祥皆認為，AI創新應用台系供應鏈從上游半導體到下游組裝代工都扮演重要角色，隨產能及需求陸續開出，未來AI PC/NB與手機問世，有望推升終端消費電子換機潮，看好相關個股評價有上修空間。

反觀上市櫃金兔年市值減少前十大則皆是傳產類股，法人預估2024年資金翹翹板將維持續往科技股押寶態勢。