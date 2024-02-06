台積電熊本廠 24日開幕

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國際半導體企業加碼投資日本現況

台積電日本熊本廠將於2月24日舉行開幕典禮，台積電創辦人張忠謀將見證歷史性的一刻，日本首相岸田文雄、董事長劉德音及總裁魏哲家都將同台。另外電報導，台積電6日將開董事會，可望拍板日本興建第二座晶圓廠重大案，新廠房有望落腳熊本縣菊陽町，鎖定7奈米製程為主。

台積電積極拓展全球製造基地，美國亞利桑那州建置的先進晶圓廠預計2025年上半年量產4奈米製程，並計劃在德國德勒斯登合資建置特殊製程晶圓廠。日本除熊本廠24日開幕外，台積電計畫再近期內興建第二座廠。

熊本廠僅耗時1年8個月時間完工，是台積電海外擴張的里程碑。法人指出，日本半導體曾於80年代全球市占率超越美國，然在貿易壁壘及反傾銷稅等因素下沒落，台日聯手被視為日本半導體將因此重振雄風。現階段，日本科技大廠在半導體領域動見觀瞻，在材料方面更是難以替代，包括信越化學和SUMCO（勝高）在全球矽晶圓占有五成以上的市占，光刻膠領域市占更高達九成。

消息指出，台積電即將釋出日本蓋廠進一步消息，熊本二廠將推進至先進製程，7奈米會是關鍵節點。

台積電上月召開法說會指出，熊本一廠將於第四季量產，二廠也會以7～16奈米製程為主。法人分析，半導體企業競相在日本投資，包括美光於廣島、三星於神奈川、英特爾也收購高塔位處富山工廠，加上由豐田汽車、Sony、NTT等8家日企聯合成立的Rapidus公司，台積電將扮演要角，尤其在2奈米領域也漸有斬獲，持續擴大與日本企業合作。

知情人士表示，台積電將邀請日本首相岸田文雄出席熊本廠開幕，我駐日大使謝長廷也將代表政府出席，另身兼國發基金召集人的龔明鑫，可望比照111年底TSMC美國亞利桑那州鳳凰城進機儀式模式，以台積電法人董事身份出席日本熊本廠的開幕。