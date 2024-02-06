台積電聯盟超旺 半導體指數衝高

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AI中小型飆股指標－神盾集團股4檔兔年封關日聯袂亮燈跌停，去年第四季獲利不如預期的創意也摜殺跌停，AI股面臨財報無情檢視；台股5日由台積電聯盟概念股撐盤，雙王領頭飆高音，權王台積電獲外資狂加碼近1.1萬張，以646元漲11元作收，股王世芯-KY收4,105元漲3.01％。

台積電股價創2022年2月間的波段新高，蓄勢挑戰2022年1月17日盤中歷史最高價688元之際，股東人數到2月2日為108.74萬人，滑落創23個月新低，與高峰時149.6萬人（2022年11月4日當周股價跌至370元），足足少40.856萬人，股東人數成股價反指標。

華南投顧董事長儲祥生指出，去年台積電CoWoS封裝營收業務占比不高，今年有望達10％，將帶動相關概念股同步成長。寬量國際（QIC）創辦人暨執行長李鴻基表示，台積電長期扶植半導體供應商效益顯現，依QIC所追蹤的49家供應鏈，未來市值占台積電市值占比將從5％增長至13％。

台積電5日獲外資買超10,957張，連三個交易日獲外資買超30,150張，推升封關日股價大漲，回到2022年2月間高點，並領漲上市半導體指數封關日以上漲1.05％作收，居台股漲幅第一大類股。

台積電供應鏈成關注焦點，在興櫃掛牌、中美晶轉投資的台特化在封關日飆漲15.71％收141元，世芯-KY、家登、世界、漢唐、洋基工程、辛耘、崇越、鈦昇及志聖等，封關日均價量齊揚，且逆勢加碼，無畏三大法人合計賣超130億元。