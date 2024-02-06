鮑爾放鷹 重申3月降息機率低

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美元指數近3個月走勢

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）在美東時間4日播出的CBS「60分鐘」訪談中指出，美國穩健經濟成長，Fed對於降息並無急迫性，暗示最快也要等到3月以後才會降息。鮑爾並不認為Fed決策官員今年的利率決策將會出現重大改變，言下之意透露今年可能降息3次。這番鷹派表態，支撐美元指數強升到8周高點。

衡量美元對一籃子主要貨幣的美元指數5日盤中升抵104.29，創下2023年12月11日以來最高；美元兌日圓升值0.11％到148.82日圓，來到去年12月初以來高位；美元兌歐元則來到1.0767美元的逾一個月高點。

鮑爾並重申3月降息機率低，也打壓美股投資人信心，美股三大指數5日開盤均跌，道瓊跌0.3％，那指跌0.1％，標普500指數小跌約0.2％。

鮑爾在電視訪談中強調，Fed對於今年降息將會審慎而行，降息步伐可能將比市場預期的緩慢。隨著美國經濟持續穩健增長，讓Fed可以更審慎地處理降息議題。

當主持人問到，既然美國經濟已經避免衰退危機，Fed為何現在不降低利率時，鮑爾表示：「我們希望看到更多證據證明通膨正持續朝向2％目標回落。」Fed雖然對此有一定信心，但仍希望「在開始降息這一重要步驟前，能對通膨降溫更有信心。」然而，Fed不太可能在3月會議上就能達到那樣的信心水平。

Fed的目標是將通膨降到2％，但鮑爾強調不會等到通膨率降到2％才有所行動。他表示，降息過度倉促可能引發通膨復燃，但降息過晚也恐對經濟活動與勞動力造成壓力。

另，鮑爾並不認為Fed決策官員對今年的利率預測將「大幅」改變。Fed官員在去年12月針對利率動向發表預測，2024年可能降息3次，每次降1碼，到年底的聯邦資金利率為4.6％。

被問及疫情過後，美國國債規模急遽上升議題時，鮑爾對美國政府正走在一條不可持續的財政道路上表示憂心，這代表債務增長速度高於經濟成長速度。目前是應該把財政可持續性放在首位，且愈早愈好。

至於政治因素是否將影響Fed決策？鮑爾表示，政治不是做政策決定的影響因素。對於那些質疑Fed的聲音，只想說「誠信是無價的」。