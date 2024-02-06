Fed傳聲筒：不會等到通膨率2％才降息

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素有「聯準會傳聲筒」之稱的華爾街日報記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）撰文指出，從美國聯準會主席鮑爾罕見的電視訪談中，可看出Fed已把焦點轉移到「何時降息」。然鮑爾對此也傳達一項重大訊息，就是Fed不會等到通膨率降至2％目標才降息。

蒂米羅斯在文章中提到，鑒於美國經濟近來展現的強勁動能，使得Fed能更有底氣在降息議題上徐徐圖之、不用操之過急。

他指出，就鮑爾在訪談上針對通膨的看法，或許可以協助市場判斷Fed的降息時機。他表示，鮑爾向外界強調兩大重點，一是不會等到通膨率下滑到2％目標後才會開啟降息；二是決策官員希望對通膨降至2％能夠有更多的信心。

鮑爾在該電視訪問中提到，要在利率與經濟之間尋求平衡「沒有容易、簡單與明確的道路」。他認為，美國現今經濟表現良好，通膨也逐步下滑，但Fed對於通膨是否能以可持續性的方式降溫，仍然想要更多一些信心。

可肯定的是，該信心恐怕無法在3月會議上獲得，在鮑爾暗示3月降息可能性不大後，市場對該月降息的押注已降到15.5％。

蒂米羅斯指出，一年前許多經濟學家與決策官員均認為，為了對抗過熱通膨，Fed或許需要將利率提高到可能導致失業率上升的水平，但同時也恐會觸發美國經濟陷入衰退的風險。不過，如今即使薪資與物價漲幅都已放緩，美國經濟卻展現出乎意料之外的韌性，這也讓官員認為美國經濟或許能夠避免急遽下滑，進而實現所謂的「軟著陸」目標。

然而，鮑爾在周日訪問中對此持謹慎態度，強調聲稱美國經濟已達成「軟著陸」依然言之過早，他說：「我們還有許多工作有待完成」。