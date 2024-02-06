卡位台股 外資連八年元月淨匯入

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外資近八年元月淨匯入狀況

金管會5日公布，外資1月淨匯入34.71億美元（約新台幣1,086億元），不只延續去年氣勢、連三個月淨匯入，更創連續八年元月不中斷的淨匯入紀錄。

證期局分析，1月外資呈現淨匯入回補台股，原因包括搶先卡位AI概念股、看好台股基本面及在亞股中表現相對優異。

台股大盤指數1月如坐大怒神，1月17日大盤指數創下低點17,161點，至1月18日台積電法說會如替台股打強心針，甚至預估今年美元營收成長21％至25％，外資後悔式強力回補，下半月台股大反攻，元月台股僅下跌41.25點或0.23％，收在17,889.56點。

證期局分析，1月外資淨匯入因素，一是AI概念股看漲，外資買超台股，總計買超新台幣59.43億元。1月17日因地緣風險升溫，出現賣超台股782.23億元、創史上第三大紀錄；19日起因看好AI題材供應鏈轉頭回補，寫下台股史上單日第二大買超807.97億元，並且連七買。

證期局認為，台股整體基本面穩健亦是外資流入原因，上市櫃去年營收約新台幣38兆元，年減8.48％，但仍為歷年同期第三高；台股股利殖利率名列全球前段班，至去年底本益比約21.12倍，現金殖利率達3.37％（加計股票股利為3.47％）。

1月台股跌幅0.23％，日本上漲8.43％、韓國跌5.96％、上海跌6.27％、新加坡跌2.69％、深圳跌13.77％、香港跌9.1％、美國道瓊上漲1.22％。1月底外資累計淨匯入約2,489.26億美元，約新台幣7兆7,916億元，股市銀彈仍相當充足。法人認為，外資1月淨匯入逾新台幣千億元，遠高於實際在上市櫃買超股票的金額，農曆年若沒重大變化，2月15日開紅盤，加碼台股機會大。