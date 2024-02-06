股匯走勢脫鉤 新台幣重貶1.32角

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台股5日金兔年封關日收紅，但股匯走勢脫鉤，新台幣開盤就重挫逾1角，且一路貶到底，終場收在31.375元，創1月20日以來逾半個月新低，重貶1.32角，總成交量17.255億美元。

匯銀主管指出，上周美國非農就業新增35.3萬人，數據可說是「爆炸高」，讓美元指數直接跳漲，「市場快樂買美元」，且外資大幅匯出，加上進口商進場小買，兩大力道都把新台幣匯價打到底，但出口商年前拋匯量能也不小，成穩住新台幣的主力。

5日新台幣開盤下殺，10分鐘內狂瀉逾1.6角，最低貶至31.4元，之後陷入區間橫向整理，一路在31.37元上下震盪，主要亞幣5日全數走低，泰銖狂貶1.34％最弱，其次日圓下殺1.25％、星幣及韓元各重貶0.62％、菲律賓披索大跌0.61％、馬來幣貶值0.59％，新台幣下跌0.42％表現相對穩定，印尼盾下滑0.3％、人民幣貶值0.26％。

匯銀主管認為，股市封關後，很多外資會先將資金匯出及部分逢高獲利了結，8日起開始春節年假，外資亦不想資金呆置七天，還有其他沒放假的市場可先投資，外資先轉移陣地讓封關日新台幣承壓貶值。整體來看，新台幣仍相對有撐，即使短線回落，「也沒有真的貶到哪裡去」，封關前部分出口商「油箱還有油」，6日還是會繼續拋匯，力撐新台幣向上，封關日收升機率大。

金兔年期間主要亞幣對美元升貶幅