降準失靈 A股開盤千股跌停

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中國人民銀行5日降準2碼，向市場釋出人民幣（下同）1兆元的長期資金，然而非但未能激勵衰疲的A股，滬深兩市開盤後更慘現「千股跌停」，股民哀鴻遍野。午後大陸證監會罕見發聲，A股跌勢收窄，滬指勉強守住2,700點關口。

陸媒報導，A股三大指數5日開盤不久，上證指數就再度跌破2,700點大關，跌幅逾3％，最低至2,635點，創下2019年2月以來最低。深成指盤中一度跌逾4.6％，最低至7,683點。A股下跌股票超過5,000檔，更有千股跌停，上漲個股一度只有150檔。

A股暴跌奇景引發網友熱議，受傷慘重的股民只能自嘲，「外國市場不是新高就是在創新高的路上，唯獨A股出現千股跌停奇觀，對比太強」。

眼見市況慘烈，大陸證監會午後罕見發聲，在官網就股票質押風險表態，擬引導券商增加平倉彈性以促進市場平穩。受此消息影響，A股午後反彈，創指率先大漲逾2％，深成指和滬指跌幅相繼收斂。截至收市，滬指報2,702點，跌1.02％。深成指收報7,964點，跌1.13％。創指收報1,562點，漲0.79％。除銀行股微幅上揚，其他概念股盡墨。

前海開源基金首席經濟學家楊德龍分析，雖然大陸「國家隊」已進場護盤，但主要標的為滬深300ETF。目前股市已出現恐慌性下跌，5日中小型個股跌勢慘烈，建議國家隊應加大救市力度挽救信心。

人行行長潘功勝在1月24日宣布降準與定向降息雙重利多，兩大寬鬆手段同時端出，不僅相當罕見，且幅度遠超預期，顯示官方拚經濟的決心。人行上次降準2碼是在2021年，2022年和2023年分別全面降準2次，每次皆為1碼。業界認為，5日全面降準才剛揭開這輪寬鬆貨幣周期的序幕。