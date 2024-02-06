大立光元月營收 年增37％

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大立光5日公布元月營收為44.67億元，較去年12月的47.81億元，月減7％，不過較去年同期仍年增37％；展望2月，大立光表示，因步入傳統淡季，加上工作天數比1月少，拉貨動能恐減弱。

法人預估，大立光第一季營運將是今年谷底，毛利率可望守穩，預期除了iPhone 16潛望鏡製程將逐步滲透到Pro系列，MG+6P（模造玻璃+6片塑膠鏡頭）混和鏡頭亦將是另一個成長重點，預期第二季之後營收將逐步回溫。

斥資5.8億訂購機器設備

大立光5日公告將斥資5.8億訂購機器設備，公司表示，主要是因應客戶需求，將用於生產手機鏡頭相關產品。

從產品比重來看，大立光1月份以10M（百萬畫素）以上產品占比最高，達40％到50％，其次為20M以上產品，為30％到40％，8M產品營收占比約10％，其他產品占比則為20％到30％。

大立光2023年第四季合併營收為178.83億元，季增31.21％、年增24％，寫下2019年第四季以來新高，毛利率為52.78％，季增10.22％，每股稅後純益（EPS）37.25元；去年全年合併營收則為488.42億元，年增2％，ESP134.18元，與2022年的169.52元相比，衰退逾二成。

良率看好持續改善

大立光董事長林恩平在去年法說會中曾提及，去年第四季毛利率提升主因是良率提升加上產品組合的優化。不過，針對2024年首季毛利走勢，林恩平透露，淡季產能利用率會下滑，雖然良率可望持續改善，但產能利用率仍將主導毛利率的表現。

另外，針對2024年首季展望，林恩平則表示，從1、2月訂單狀況看來，仍是維持以往傳統淡季的情況，庫存方面沒有特別觀察到走強或走低，需求也跟往年差不多，沒有特別變強或變淡；高階手機需求是有比較好，不過客戶的看法依舊不一，有些比較樂觀，部分還是很悲觀。

在規格升級部分，林恩平透露，在高階方面，MG+6P混合鏡頭預期在2024年下半年才會看到產品應用；至於長焦潛望鏡頭、潛望鏡頭與主鏡頭G+P（模造玻璃+塑膠）等開案數都有增加。

至於新廠部分，林恩平提到，目前新廠已經開始生產，不過現階段還是以既有產品的生產為主，只是製程變得比較複雜，不過也已開始進行調整；至於未來是否會增加玻璃、車用等相關產品，則要視客戶的需求而定。