突破美歐日技術壟斷 陸拉高車載晶片自製率

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為取得自駕車及電動車市場主導權，中國祭出國產汽車晶片本土化政策。中國1月公布晶片標準自主化建設10年計畫，加速扶持本土廠商實現國產替代，設法突破美歐日大廠市場壟斷，要求2025年要制定逾30項汽車晶片重點標準，2030年要制定逾70項。

日經新聞5日報導，在熱門趨勢汽車智慧化與電動化上，中國坐擁市場、眾多新創車企品牌、電池與零組件供應鏈等眾多優勢，被視為未來產業主導者。但中國已嗅到其車鏈的罩門，先行推動方案預防。

擔任電動車大腦的晶片仍是中國供應鏈的最大弱點，尤其在智慧與綠能風潮帶動下，傳統汽車僅需近500顆晶片，純電動車則需1,300顆，打造L4自駕車恐超3,000顆晶片，再加上衛星、整合交通基礎設施等趨勢，晶片在汽車產業鏈重要性將持續提升。

報導指出，中企整體技術不如海外大廠，功率半導體的中國製比例僅15％、自駕晶片比率更不到5％，整體車用晶片占比僅約10％，9成受制於海外企業。前瞻產業研究院報告指出，中國車用晶片公司雖多達300家，但不少是新創，市面上高階產品主要仍由海外大廠供應，但車用晶片類型眾多，中企仍有發展空間。

為避免再次受制於美歐的晶片技術制裁，中國工信部今年1月8日發表「國家汽車芯片標準體系建設指南」，欲以其最大車市地位、車企眾多優勢，透過標準建設配合來擴大其晶片界地位，該戰略亦能促使車企更多採購自家晶片。