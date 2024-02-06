前往主要內容
工商時報LOGO

突破美歐日技術壟斷 陸拉高車載晶片自製率

大陸車用晶片主要供應狀況
大陸車用晶片主要供應狀況

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

為取得自駕車及電動車市場主導權，中國祭出國產汽車晶片本土化政策。中國1月公布晶片標準自主化建設10年計畫，加速扶持本土廠商實現國產替代，設法突破美歐日大廠市場壟斷，要求2025年要制定逾30項汽車晶片重點標準，2030年要制定逾70項。

日經新聞5日報導，在熱門趨勢汽車智慧化與電動化上，中國坐擁市場、眾多新創車企品牌、電池與零組件供應鏈等眾多優勢，被視為未來產業主導者。但中國已嗅到其車鏈的罩門，先行推動方案預防。

擔任電動車大腦的晶片仍是中國供應鏈的最大弱點，尤其在智慧與綠能風潮帶動下，傳統汽車僅需近500顆晶片，純電動車則需1,300顆，打造L4自駕車恐超3,000顆晶片，再加上衛星、整合交通基礎設施等趨勢，晶片在汽車產業鏈重要性將持續提升。

報導指出，中企整體技術不如海外大廠，功率半導體的中國製比例僅15％、自駕晶片比率更不到5％，整體車用晶片占比僅約10％，9成受制於海外企業。前瞻產業研究院報告指出，中國車用晶片公司雖多達300家，但不少是新創，市面上高階產品主要仍由海外大廠供應，但車用晶片類型眾多，中企仍有發展空間。

為避免再次受制於美歐的晶片技術制裁，中國工信部今年1月8日發表「國家汽車芯片標準體系建設指南」，欲以其最大車市地位、車企眾多優勢，透過標準建設配合來擴大其晶片界地位，該戰略亦能促使車企更多採購自家晶片。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 2024首檔軋空股雙殺！台北某大戶慘賠曝光 被抬出場

  2. 金融股有補漲行情？14檔龍年股息預測一次看

  3. 鮑爾潑冷水 美股債雙殺 道瓊跌逾270點

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。