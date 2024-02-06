重整全球生產網路 奧迪Q8電動車 轉中國生產

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在電動車浪潮下，全球汽車產業鏈近年洗牌頻繁，福斯（Volkswagen）旗下奧迪（Audi）傳出將重整其全球生產網路，預計其Q8電動車將不再於比利時生產，考慮生產線將轉移至中國或墨西哥。

德媒Automobilwoche報導，在新任執行長Gernot Dollner於去年9月上任後，奧迪內部正在進行大規模的調整，改革範圍包括人事變動以及重整全球生產網路。

報導稱，奧迪位於比利時布魯塞爾的工廠很可不會再生產Q8 e-tron車型，該生產線或轉移到墨西哥或中國。奧迪可能會在今年春季公布更詳細的生產計畫，後續可能與福斯的工廠進行磋商與協調。

奧迪表示，旗下布魯塞爾工廠目前使用率良好，奧迪Q8 e-tron及Q8 e-tron Sportback已在2022年12月開始生產，當前正討論後續產能的使用率。

報導指出，Dollner的一系列改革旨在讓奧迪更加精簡且有效率，奧迪觀望Q8 e-tron以及其後繼車款能否充分使用布魯塞爾工廠的產能，若至海外生產是更便宜、更有效率的選項，奧迪將會著手進行，目前內部已經討論過墨西哥和中國兩個方案，但具體選擇與時間尚未有定案。

奧迪在墨西哥擁有自己的工廠，該工廠目前生產Q5等車款。同時，福斯在墨西哥普埃布拉也有一座工廠，奧迪未來可能在該工廠生產Q8供應美歐。如果選擇在中國生產，奧迪可能會在長春工廠進行。