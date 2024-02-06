兔年金融股穩健爬坡 彈升近8％

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台股5日封關，統計金融股兔年表現，整體上揚122.87點，上揚7.91％，輸給大盤的漲幅21.18％。公股銀行主管分析，主要關鍵在金融股兔年配息不如預期，且欠缺如AI、晶圓代工等大幅成長題材與想像空間，因此表現輸給大盤，但金融股穩定上揚，兔年表現尚屬「穩健」。

金融股本就偏向保守穩健，大多吸引以穩定配息的存股族為主，預期今年金控及銀行等有可能把兔年少發的股利加在龍年，龍年金融股可望「龍光煥發」，有機會比兔年表現更佳。

5日台股大盤小漲0.2％作收，八大公股券商向來傾向在台股見紅時賣超，但卻買超台股，有意抱股過年。封盤日八大公股券商買超的前20檔，以張數計算，包括聯電、玉山金、中信金、仁寶、中鋼、國泰金、恩德、新光金、台新金和開發金，金融股就占六檔，其他為ETF，如復華台灣科技優息、元大美債20正2、群益台灣精選高息等共十檔。

觀察兔年金融股表現，表現可說是兩樣情。旺旺保以99.07％的漲幅傲視群雄，致和證、群益證、新產、康和證、群益期、福邦證、中再保、台產、元大期、中信金的漲幅皆優於大盤的21.18％，表現最為領先。此外，元大金、京城銀、台中銀、兆豐金、統一證、宏遠證、第一保、台新金、富邦金的漲幅雖輸給大盤，但都優於金融股的7.91％漲幅。另有三商壽、聯邦銀、美好證等14檔金融股兔年出現負報酬。

產險業股價表現領先，主要是防疫保單陰影已遠去，除核保利潤大躍升外，兔年投資收益更倍增，使得五大上市產險股價先走揚，在兔年都繳交出二位數的漲幅。旺旺友聯產險在兔年「揚眉兔氣」，股價幾翻倍，表現最為亮眼；其他四家產險股兔年漲幅排名均名列前茅。新光產去年前三季稅後盈餘21.66億元，每股盈餘6.86元，不但高於2022年全年獲利，更已創同期歷史新高，使得新產在兔年股價一度躍上72元，成為金融股股王，即使近期股價回檔修正，其股價依然遠高於其他金控股。