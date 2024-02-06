大盤推一把 金控投資獲利轉正

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台股2023年超優表現，帶動金控投資翻正。據金管會統計，去年底金控投資認列利益733億元，暌違七季後首度轉正，較2022年第三季最慘時期價值回升逾1.3兆元，最大因素就是台股大漲，國內投資去年回升逾4,000億元。

台股去年大漲近27％，15家金控投資走出慘澹期，去年第三季金控投資仍認損3,463億元，第四季一舉翻正，去年底金控投資認列獲利733億元，較2022年底認損6,356億元，一年內價值回升7,089億元。

2022年美債殖利率狂飆、價格重挫，金控持債部位出現鉅額評價損失，加上股市波動，金控投資從2022年第二季開始轉為評價減損，第三季更出現史上最大評價損失1.24兆元，去年股市飆漲，債券價格回升，與最慘時期相較，金控投資價值大舉回升1.32兆元，海外投資回升8,023億元、國內投資回升5,148億元。

金控去年以國內投資表現最亮眼，2022年還呈認損2,253億元，去年轉為獲利1,766億元，一年價值回升4,019億元，光第四季就回升2,401億元，加上金控加碼國內投資3,603億元，市值從2022年底的15.6兆元，到去年底回升到16.3兆元，創八季來新高，全年市值增加7,622億元。

金控去年大肆加碼海外債，全年加碼9,187億元，年底股債齊漲，2022年海外投資評價減損還有4,103億元，到去年僅剩1,033億元，一年內評價回升3,070億元，光第四季就回升1,795億元，但因美債價格回升幅度還不夠大，去年金控海外投資未能順利轉正。

去年底金控投資成本36.7兆元，為歷年史上新高，單季史上新高是去年第三季的37.5兆元，第四季減少7,385億元，應是金控年底為撐獲利導致，加計國外投資評價減損與國內投資收益後，去年底投資淨額為36.8兆元，也是史上新高。

金控約56％投資海外，去年底海外投資成本回升到20兆元大關以上，來到20.6兆元，扣除評價減損後淨額為20.5兆元；國內投資成本也回升到16兆元以上來到16.1兆元，加計投資收益後市值為16.3兆元。