稱冠各類股票商品 台股基金績效 年增逾五成

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金兔年主被動台股基金績效表現

台股加權指數金兔年上漲21％，台股基金表現更勝大盤2倍以上，金兔年投報率平均53.7％，居境內外各類股票型基金之冠，也勝過人氣超旺的台股ETF基金平均約3成的表現，看好金龍年台股多頭走勢，投信主動選股優勢，可望再度吸金，整體規模有望再創新高。

台股基金2023年平均績效就已逼近50％，今年初隨加權指數震盪攻上「萬八」，再締造平均超過7％的報酬，統計金兔年整體台股基金績效突破5成，台股基金定期定額投資人也多數荷包滿滿，成為近年來最豐收的一年。金兔年有野村高科技、日盛新台商、野村e科技、路博邁台灣5G等四檔基金報酬率破100％，表現最佳者高達111.5％，等於賺逾1倍。

台股ETF基金從去年1月17日起至今年2月5日的金兔年表現雖以平均28％勝過大盤，但今年以來漲勢明顯暫歇，續航力不如前十強漲幅均超過1成的台股主動型基金。

去年台股基金在淨值高漲帶動下，規模增加逾1,500億元，來到4,921億元，創歷來新高，今年可望力拚站穩5,000億元大關，再創台股基金榮景。投信業者對今年台股基金表現多具信心，主要因為看好今年台股偏多走勢，尤其科技股領軍的多頭態勢正是台股的主戰場，但投信坦言，今年需更留意科技產業的變化與輪動，才能在績效上更為突出。

展望金龍年台股走勢，投信法人普遍認為，在AI領軍下台股偏多的成長格局將是主要方向，多頭行情下通常主動選股的股票基金就較占上風，報酬表現也較具優勢，但整體市場的波動度仍高，預期定期定額投資台股基金，將會是較受青睞的投資方式，也將是穩定拉抬台股基金規模穩健成長的管道，預期今年台股基金整體規模，有望維持5,000億元以上。