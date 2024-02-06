利多！兩大租稅抵減 將修法展延

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經濟部今年兩大重要修法

經濟部2024新能源開發目標

產業大利多來了！經濟部長王美花5日表示，今年將推動兩大法案屆期修法，包括「中小企業加薪抵減」將刪除門檻、延長落日、提高減除率並擴大適用薪資範圍；另外「產創條例10之1」也將擴大適用範圍，兩大修法案預計與財政部討論後，分批送進立法院修法。

經濟部5日舉行年終記者會，王美花表示，經濟部今年至少有兩大法案因為屆期一定要處理，首先是中小企業發展條例第36之2條的增聘、加薪減稅部分，將在今年5月19日落日，預計有四大修法方向，包括刪除啟動門檻、爭取延長落日10年、提高減除率至150％、以及適用薪資範圍擴大至6.2萬元。

王美花解釋，過去須符合「失業率連續六個月逾3.78％」才能啟動，這讓法案增添適用的不確定性、也讓申請的企業有限，為鼓勵中小企業加薪，因此規劃成為常態的使用。

另外，經濟部也爭取將薪資費用減除率從130％提高至150％，也就是某企業加薪100元，未來會以150元（100元x150％）作為減除的分母；同時也會參考國人薪資水準，將現行適用範圍從5萬調整至6.2萬元。

財政部表示，原則上不反對企業加薪抵稅延長並擴大適用，但仍須視經濟部擬定的細節和稅式支出再討論，且因近十年僅千家中小企業提出申請，如何提高業者申請意願也是重點。

若依經濟部十年前提出的計算公式，當時即曾分為依加薪費用扣抵130％、150％和200％三種情境，淨稅損金額介於0.46億元至15.44億元，但現在企業家數和營收情況都已和過往不同，相關金額必須重新評估。

財政部官員指出，相關規定上路十年來，僅千家企業申請，原因之一是該條例有一定的失業率門檻，就算拿掉這個外部條件，企業本身申請意願仍可能受稅籍等因素影響。

另外，由於產創條例10之1將在今年底到期。王美花表示，目前主要是針對智慧機械、5G、資通訊的投資抵減，因應2050淨零排放目標，希望擴大納入購買低碳化設備、發展AI及半導體電子設計自動化（EDA）等，作為投資抵減優惠項目。