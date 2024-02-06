投資台灣三大方案 今年估再增2,300億元

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

經濟部長王美花5日表示，投資台灣三大方案今年預計再增2,300億元投資額，創造1.9萬人就業機會，並帶動高階伺服器供應鏈及AI、5G、雲端伺服器年的熱潮，目標年底讓三大方案投資額累計上看2.4兆元。

王美花表示，晶片已經是台灣的強項，但台灣產業跟上AI應用大爆發，主要是因為AI世代來臨時，高階伺服器跟相關供應鏈都已經綿密的布局在台灣的各處。

她解釋，能有這麼好的綿密布局，就是依靠投資台灣三大方案把伺服器跟相關供應鏈「拉回來」，過去如果沒有回來，高階伺服器從中國大陸要賣到美國都有難處，也因為有返台，讓伺服器成為現在台灣的產業亮點。

王美花指出，包括廣達、勤誠、宏致、宣承等指標大廠加碼投資台灣，已讓台灣的供應鏈可以通過國外大廠驗證並出貨，成為台商回台投資方案延續下來非常好的契機；緯創資通、緯穎科技、啟碁也接棒成為AI、5G、雲端伺服器的重要業者，領先布局AI商機。

另外，王美花說，國際半導體設備四巨頭也投資台灣超過470億元、新增採購超過200億元。其中，包括輝達（NVIDIA）在台設置研發中心及物流中心、全球最大半導體設備商艾司摩爾（ASML）在林口增資設廠、美商應用材料在南科投資全球首座顯示器設備研發製造中心、美商科林在桃園投資成立全球半導體製程設備整建中心。

此外，由於台灣的製造業實力被全球看見，也吸引其他國際大廠持續落地台灣，包括日商東京威力科創在南科投資成立的台南營運中心，將於今年完工啟用，未來東京威力還會擴大投資設備零組件、建置在地供應鏈。

日本知名半導體關鍵材料商富士軟片集團（FUJIFILM）也將在新竹湖口建新廠；全球最大離岸風電設備商西門子歌美颯（Siemens Gamesa）台中機艙廠擴建，預計今年第二季完工啟用。