衝刺再生能源 氫能、地熱列今年新重點

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

經濟部長王美花5日表示，今年除了太陽光電與離岸風電，也將氫能與地熱列為新能源開發的兩大重點，且隨再生能源加入電網，預計今年供電沒有問題。

由於2026年再生能源發電占比達20％的政策目標不變，王美花指出，光電在2023年設置量創下歷史新高後，經濟部已掌握足額案源，將加速推動2025年尚需的7.58GW。

相對的，去年10至12月離岸風電的發電量創供電史上新高後，今年也將持續推動區塊開發第二期的3GW，預估可年增113億度綠電，供約277萬戶家庭年用電量，同時今年也會公告離岸風電浮動式風場示範計畫，象徵我國離岸風電邁進大水深區域。

王美花表示，在邁向淨零的路上，未來還會進行新能源開發。其中，氫能將由國營企業帶頭做，在發電、工業、運輸推動氫能示範。台電也將以5％混氫發電，用於興達電廠發電驗證，中鋼會以長時間運轉驗證鋼化聯產。

另外，研究單位將會開發「去碳燃氫」技術給商用機組供料試驗，持續研究再生能源產氫；中油今年也會逐步設置加氫站作為商業營運示範，在南部縣市開始試行氫能巴士，接下來並建置評估液氫接收站。

至於地熱開發部分，王美花指出，經濟部原訂目標為2025年累計裝置容量20MW，目前六個案場已經商轉累計裝置容量7.29MW，還在建置中的累計裝置容量預估23.29MW。未來也會訂定地熱專章子法，推動包括建立聯審機制、提供前高後低費率等制度，兼顧環境保護、降低開發風險。

此外，王美花強調，外界期待的綠電信保機制（CPPA），將在第一季公布，依照規劃，預估有140家企業可以適用，分別是企業同一集團過去五年年均用電量超過5億度的半導體、面板等業者約40家，以及達到中華信評一定等級評定的電子業、金融業等業者約100家。