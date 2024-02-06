OECD 上修全球經濟成長預測 今年估擴張2.9%

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OECD最新全球經濟成長預測

經濟合作暨發展組織（OECD）上修全球2024年經濟成長預測，預估擴張2.9％，主要反映美國經濟展望好轉，抵消歐元區成長減弱。

OECD在5日公布「全球經濟展望」報告，將2024年全球經濟成長展望由2023年11月預估的2.7％上修至2.9％，2025年的經濟預測維持在成長3％不變。OECD報告指出，近期經濟數據顯示經濟溫和成長，信貸和房市持續反映金融條件緊縮的影響，且全球貿易依然受到壓抑。

就個別國家來看，OECD預期美國2024年經濟擴張2.1％，大幅高於前次預估的成長1.5％，主因是家庭持續支出與勞動市場強勁。2025年經濟成長率維持在1.7％不變。

相較之下，OECD將歐元區2024年經濟成長率由前次預估的0.9％下修至0.6％，反映歐元區最大經濟體德國前景低迷。OECD一併將歐元區2025年成長預測由1.5％下調至1.3％。

OECD預期德國經濟2024年僅成長0.3％，較前次預估的0.6％一口氣大砍0.3個百分點，僅僅優於阿根廷，在所有先進國家中表現敬陪末座。但德國2025年可望走出頹勢，擴張1.1％。

飽受房市動盪和消費者信心疲弱打擊的中國，OECD估2024年經濟成長率將由2023年的5.2％放緩至4.7％，2025年再減速至4.2％，皆與去年11月預測一致。

另外，OECD預期，大部分工業國家的通膨將在2025年底前回復至目標，20國集團（G20）2025年的通膨率估計由今年的6.6％降至3.8％。

自2023年11月以來，美國與歐元區通膨下降速度比預期更快，但中國仍在原地踏步。通膨降溫為美歐央行降息鋪路，OECD預期聯準會將在第二季降息，歐洲央行（ECB）緊接著在第三季行動。但OECD強調，地緣政治衝突持續對經濟活動與通膨構成風險，紅海航道受阻可能增添通膨壓力。