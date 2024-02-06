產學經濟信心調查 逾5成看好台灣經濟優於去年

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香港北威國際集團5日發布2024年產學經濟信心調查。結果指出，有逾半產學專業人士認為，台灣2024年經濟成長優於去年，且出口表現也將會比去年更好；但對於全球經濟成長，也有超過七成認為今年全球表現會比去年放緩。

北威集團於1月30日至2月4日，針對學術界、產業界及台商等專業人士進行經濟信心問卷調查，共回收241份有效填答問卷。在「全球經濟成長率」看法方面，有73％的產學專家認為，今年全球經濟成長表現將會低於去年的3.1％。不過，對於「台灣經濟成長率」，則有過半、57％的專家認為今年將高於去年台灣1.4％的成長率。

進一步看出口、物價和失業率等主要經濟指標，北威集團指出，在出口表現上，有七成的專家對於台灣今年出口成長率相當有信心，認為可望擺脫去年的-9.8％低迷表現。

至於全球通膨未歇的情況下，對於台灣物價上漲率的表現，專家正反意見呈現「持平」；有47％專家認為，2024年台灣的物價上漲率會高於去年2.5％，但也有53％認為物價漲勢可望收斂。

另外，台灣失業率部分則與經濟成長信心結果大致相同，有近七成、67％專家認為，今年失業率將低於台灣去年的失業率3.48％，亦即，台灣今年的就業市場情況，可望隨同經濟一併好轉。

整體來看，北威集團的產學經濟信心調查結果，與政府單位對經濟看法的預期多有呼應。例如，國發會雖樂觀看待AI商機，預期可挹注台灣今年的經濟景氣表現；但以全球的經濟而論，仍持保留態度，包括美國聯準會的降息時間、地緣政治風險及全球大選等變數都是未來觀察重點。

主計總處日前下修台灣去年經濟成長1.4％時也表示，台灣訂單表現與全球市場需求連動，2024年的訂單何時能夠回溫，就看終端需求的恢復情況，廠商也會連帶增高投資意願；另一方面，由於去年出口表現的基期已低，目前出口已有轉好，預期「今年投資應該會還不錯」。