連四年突破千億大關 去年醫藥產值創新高

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藥品及醫用化學製品業產值

經濟部統計處5日指出，2023年前11月的醫藥製造業產值，已攀至1,176億元，超越2022年全年，確定再寫歷史新高，且是2020年以來，連續四年突破千億元大關，原因包括疫情及人口老化趨勢，使得醫療保健需求提升，業者積極投入研發擴充產能。

統計處說明，「藥品及醫用化學製品業」分為原料藥、西藥、醫用生物製品、中藥、醫用化學製品等五大類製造項目，受惠近年西藥外銷市場需求暢旺，醫藥產業在2020年首度突破千億元產值水準，2022年達到1,173億元，連續三年站穩千億元水準，年增9.8％。

雖然2023年全年統計尚未出爐，但光是前11個月的累計就已先達標千億元產值、甚至超越2022年全年表現，經部表示，主因政策鼓勵進軍國際，且業者積極投入應用研究、開發關鍵技術並擴展新產能，有效開拓外銷市場成長量能，使得2023年1至11月產值攀至1,176億元，續增10.1％。

統計處說，五大類別中，以西藥製造業居大宗，2023年前11月受惠美國市場需求暢旺，加上廠商擴增國內產線，產值651億元，年增達32.9％，是推升整體製藥業全年再創高的最大貢獻者。

至於原料藥方面，統計處表示，業者主攻外銷市場，直接外銷占比高達九成，近年隨廠商陸續取得藥品認證，帶動原料藥產值穩定成長，2022年產值突破200億元，年增16.2％；2023年前11月因新藥增加及新產能開出，也帶動產值續成長至270億元，年增31.2％。

統計處表示，近年業者積極開發高價值利基產品之下，出口金額逐年成長，2023年出口值達18億美元，創歷年新高，年增16.3％。其中，以美國為出口的最大市場，2023年占比將近四成，其次為歐盟占10.8％及東協占10.5％。

值得注意的是，日本業者也積極開拓市場布局，至2023年已連六年正成長，日本製藥業占整體出口金額比率達到10.1％，超越大陸的9.1％。