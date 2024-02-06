外溢保單夯 雙雄吃8成市場

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外溢保單2023年銷售最好的三壽險與類型

外溢保單雙雄「寡占」態勢確立。據金管會統計，2023年外溢保單新契約保費達207.48億元，首次賣破200億、創此保單推出六年多來的新高，國泰人壽外溢保單保費105.6億元及38.3萬件、南山人壽有61.2億元及60萬件，分居外溢保費王及件數王，且雙雄無論保費或件數，合計市占率都逾8成。

外溢保單是因應高齡化社會的新商品，即保險公司推出保單提供保障的同時，也以保費折讓或現金回饋等方式，鼓勵被保險人強化健康，減少出險，即可延長保戶壽命、亦能減少保險理賠，即保單的「外溢效果」。

隨著壽險公司大力推動，2023年外溢保單共銷售近113萬件，相較2022年123萬件，雖年減約8％，但新契約保費持續成長至207.48億元，較2022年的155.6億元，年增近52億元或33％。

現行外溢保單以健走步數型、健檢指數型與混合型為主流，其中又以國壽、南山壽競爭最激烈，去年新契約保費是國壽以105.6億元拿下外溢保費王，南山壽以61.2億元居亞軍，，兩者保費市占率達80.3％；若以件數來看，則是南山壽60萬件居外溢件數王，國壽38.3萬件居次，兩者件數市占率逾87％。

若再加上第三名的富邦人壽，外溢保單有7.9萬件、保費25.8億元，三大壽險就吃掉外溢保單逾9成的市場，等於其他壽險公司無論在件數及新契約保費上占率都不大。

據保險局統計，2023年以健走步數型外溢保單買氣最熱，即保戶上傳健走步數，可折減保費、增加保額或現金回饋，市場上共有78張此類保單，去年全年熱賣超過40萬張，比2022年的26.4萬張、年增52％，去年熱賣113.8億元，也較2022年70.5億元、年增61％，以國泰、新光、三商美邦人壽、凱基人壽、台灣人壽賣較好。

其次是健檢指數型保單，即依照健檢的結果，如血糖、血壓、體重等，去折減保費或回饋，市場上共有60張此類保單，去年共賣出27萬件，較2022年25萬件、年增8％，新契約保費收入達49.7億元，較2022年的38.3億元年增30％，如南山壽、安達人壽、保誠人壽都是此類銷售較多者。