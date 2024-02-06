銀髮商機 安養信託首破千億

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安養信託自辦理以來累計業務量

高齡化加少子化，安養信託已漸被國人採用。據信託公會統計，安養信託去年底受益人數達15.4萬人，累積信託本金達1,231億元，首度衝破千億元大關，與2022年底受益人數8.3萬人，信託本金816億元相較，分別成長達86％及50.9％，創開辦以來最佳成績。

安養信託主要訴求即確保財產安全、專款專用；可協助給付生活費、結合人身照護；財產管理配置，有助延長退休金使用年限；可作傳承規劃，避免家庭紛爭，也就是活著自己用、不能生活自理時有人代付費給照護機構，最終財產依意願傳承，符合高齡少子化社會的需求。

很多民眾認為信託是有錢人的專屬商品，更多人是不了解這項工具，但隨著金管會及銀行近年積極推動，規模已呈逐年快速成長。據信託公會統計，2019年安養信託受益人數僅2.58萬人，受託財產本金僅260億元，2022年增至8.3萬人、816億元，去年則一舉突破千億元規模，創新紀錄。

信託公會理事長邱月琴表示，安養信託快速成長，也是因為銀行積極強化信託功能，可進行資產配置與投資運用，如定存或投資基金，提升資產效益，也結合金融科技，增加投資信賴度，預為安排養老資金的來源與運用方式，讓晚年更無憂。

信託公會秘書長呂蕙容指出，信託公會也設計「高齡風險評估試算表」，透過簡易自我評估試算，可初步了解可能面對的各項財務狀況與高齡風險，推算出預估退休安養準備夠不夠。

去年安養信託規模成長前三大銀行分別是第一銀行、臺灣銀行及兆豐銀行，一銀表示其致力提供多元信託服務，不僅提升網路銀行服務系統，當安養信託客戶授權代辦結匯事宜時，亦可提供信託專戶換匯作業，同時受託人可透過網銀查詢資產明細。。

排名第二的臺銀強調能提供客戶在地、即時的信託諮詢，遍布全台的分行，設置上百位信託專員，並在行內推動「高齡金融規畫顧問師」及「家族信託規畫顧問師」證照認證計畫，鼓勵員工積極考照，大量培養信託人才。

排名第三的兆豐銀行則是藉由信託業務創新及異業結盟深入合作，持續創新推出高齡（失智）者經濟保障、安養樂活以及都更危老不動產等多元信託。