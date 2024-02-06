生技市值洗牌 順藥昱展大超車

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兔年封關生技股市值大洗牌！授權、臨床、高獲利股最聚人氣，晶碩、台康、順藥、昱展打亂前20大排行；其中甫上櫃的昱展更挾著新藥授權營運轉骨題材，股價飆漲，不僅已躍居上市櫃生技第三高價股，目前市值243億元，也緊追中天，被認為是龍年大黑馬。

以2月5日封關最新市值統計，若加計興櫃的康霈、漢達、共信-KY，生技股已有22家市值超過200億元；藥華藥、合一、美時、保瑞、北極星、大樹、鑽石投資、晟德、晶碩則力守外資投組合市值超過300億元的雷達區內，藥華藥市值1,053億元，穩坐生技市值王。

首度躋身生技市值前十強的晶碩，去年第四季每股稅後純益（EPS）達7.63元、全年22.83元，分創單季和年度新高紀錄，並再度拿下隱形眼鏡族群獲利王寶座；法人預期，晶碩在擴大布局下，兩岸、歐美、日本市場同步成長，加上去年的低基期，今年營運應有年增20％～30％的成長力道。而最受關注的矽水膠產品在銷售將逐步提升中，今年占營收比重將從過去的6％，翻倍提升至10％～15％。

台康生今年治乳癌新藥和CDMO齊發，不僅EG12014下半年可望取得美國藥證，第二代HER2陽性標靶抗體藥EG1206A、ADC藥物EG12043也將分別進入三期和一期臨床，也新增日本和美國代工訂單，營運看好 。

另順藥不懼關緊閉威脅，封關日盤中股價以162.5元創下歷史新高。

順藥的缺血性中風標準療法新藥LT3001，正在兩岸、美國進行多國多中心三個臨床二期試驗；該新藥與動脈器械取栓合併試驗，預期今年底大陸二期臨床試驗將完成，並取得解盲數據。

已成上櫃生技股王的昱展，挾著長效注射型戒毒癮類新藥ALA-1000以8.62億美元授權Indivior，其中1,500萬美元簽約金入帳，帶動去年EPS達5.7元，營運也正式進入獲利新紀元。