報復性旅遊帶動 網路投保3成是旅平險

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疫情解封後的報復性出國潮，推升網路投保業績。據金管會統計，2023年網路投保件數突破600萬件大關，其中有3成、超過180萬件都是藉由網路投保旅平險，包含產險公司的旅行綜合險與不便險，與壽險的海外突發疾病醫療險等。

去年保險業網路投保件數為621.2萬件，比2022年的424萬件，年增47％；新契約保費44.1億元，較2022年的37.3億元，年增17％。去年網路投保多來自產險業的貢獻，投保件數達538.1萬件，年增36％，全年簽單保費收入達38.8億元，年增近10％；壽險業去年網路投保件數暴增到83萬件，年增高達1.36倍，新契約保費收入5.3億元，年增28％。

業績前三名，壽險業為富邦人壽、台灣人壽、國泰人壽；產險業為富邦產險、新安東京海上產險、國泰產險。賣最好險種，清一色都是旅平險相關，產險業銷售的旅綜險（含旅遊不便險）去年網路投保熱賣101.4萬件，較2022年只有22萬件，一年暴增3.6倍，去年保費收入更高達5.09億元，比2022年僅0.6億元，年增7.5倍。

壽險業去年網路投保最夯的前三名也全都是旅平險，去年壽險網路投保賣旅平險達31.2萬件、年增97％，新契約保費超過1億元、年增1.46倍；賣第二好的是旅平險附加的實支實付型傷害醫療險，去年賣出近30萬件，年增近1倍，保費收入達0.28億元，也年增1.3倍；第三熱賣的是旅平險附加的海外突發疾病醫療險，去年網路投保賣出近20萬件，年增8.46倍，保費收入有0.65億元，年增4.9倍。

即去年國人透過網路投保買旅平險，不管是產險業的旅綜險、不便險，還是壽險業的海外突發疾病等，去年共賣出高達181.9萬張，佔整體網路投保件數621.2萬件的近30％，也較2022年投保件數54.9萬件，年增2.3倍；去年國人藉由網路投保買旅平險貢獻保費收入達7億元，約占整體網路投保保費收入16％，也較2022年的1.3億元、年增4.4倍。