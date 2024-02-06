每年喊增10店 宜得利衝業績70億

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日本NITORI宜得利連鎖家具賣場積極布局台灣市場，目前全台累積超過60家店，宜得利台灣董事長兼總經理佐野雅俊宣布，今年起將以每年10店的速度，加速在台展店，全年業績要挑戰70億元大關。

佐野雅俊指出，新冠疫情期間，宜得利在台逆勢展店，採取從鄉村包圍城市的策略，推升營收、獲利大成長，且台灣業績蟬連宜得利海外第一。因應展店需求，宜得利評估在南、北台灣購地，準備打造一座2萬～3萬坪的全自動物流倉儲中心，預計將是現有倉庫3至4倍。

宜得利來台邁入第17年，2007年來台第一家店開在高雄統一夢時代購物中心，當年以千坪規模，將日本原汁原味店型與商品導入台灣銷售，但當時因知名度未打開，加上遲未獲利，逐步改弦易轍，決定縮小店型，往中、北部發展，逐漸彌補虧損，並開始全台拓點。

四年前來台任職的佐野雅俊強調，宜得利在台灣市場的發展也是延續日本腳步，拓店策略從鄉村包圍城市，日本近年策略也是往人口集中區域包括蛋黃區發展，像是在銀座等展店，也同步往離島沖繩等擴展，台灣策略也是從蛋白區發展，逐步往百貨與量販設點，知名度大幅提升，四年來全台店數從29間增至60店，營收、獲利均大幅成長，品牌知名度更從40％增至92％，預計未來每年會以10店速度持續展店，總體台灣經濟規模目標上看200家。

佐野雅俊指出，宜得利台灣店舖優勢就是規模更彈性，從敦北旗艦店的1,300坪到百貨商場店200坪都有，加上宜得利全球逾15個廠從設計、開發、製造、銷售一條龍，有助壓低成本提供最平價家具。

宜得利海外展店不少據點緊鄰全球最大家具品牌IKEA，佐野雅俊也不諱言，IKEA一直是NITORI創辦人認定的競爭品牌，宜得利是2007年進台灣，IKEA則是1997年來台，宜得利以學習學長的概念，加上IKEA集客力很強，緊鄰開店可分享人潮，包括敦化店在內，印證緊鄰店都有不錯的業績表現。