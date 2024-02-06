包租公吳寶田 釋6資產招租

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麗寶集團整合式招商的資產

重量級「包租公」麗寶集團總裁吳寶田看好未來房市，旗下資產將全面活化，首批最新盤點完成六筆全台資產，首度採「整合式招商」策略對外招租，包括將於4月試營運的「嘉義福容voco酒店」低樓層商業空間、新板特區「東方富域」商場、八里台北港特區約8,000多坪土地、淡水「名軒海樂地」店面、新莊「麗寶商業大樓」總部店面、桃園「麗晶花園廣場」店面等。

吳寶田在台灣、關島、大陸上海等地均擁有可觀的資產，除部分陸續開發、銷售外，手握不少閒置資產，將首度採「整合式招商」模式，提供一站式窗口服務，積極活化。麗寶集團表示，後續還會再釋出其他資產，採只租不買策略，對外招商。

麗寶集團表示，所謂「整合式招商」，是盤點集團子公司旗下適合招商的場域，包括店面、土地、飯店，設立單一窗口，針對各業種或連鎖體系，做全方位的展店媒合服務，讓租戶透過「抽屜式」選擇，提供一站式服務。

其中最受市場矚目的標的，為福容飯店與IHG洲際酒店集團合作的「嘉義福容voco酒店」，一樓84坪獨立店面、4樓餐飲空間、5樓與6樓分別有300坪的商業空間，及8～15樓商辦空間，將向金融、餐飲、零售、頂級醫美、健身品牌、電影院、或兒童遊憩中心等業種招商。

「東方富域」1～7樓規畫為獨立商場，面積約6,200坪，是目前新板特區少數可釋出、符合法規使用，量體大的商業空間。

麗寶台北港土地約8,000多坪，預計規劃為產業智慧物流或倉儲冷鏈區，適合零接觸的大型電商、醫療生技等，相關綠色產業進駐。麗寶旗下名軒開發史上最大開發案「名軒海樂地」，已有近千戶完成交屋入住，全家餐飲集團看好社區商圈成長性，已率先進駐，開出百坪以上的全家Fami生鮮選品店。目前1、2樓共約400坪的商業空間，多家廠商已積極洽談。

麗寶集團將在首季喬遷的新莊副都心集團總部大樓「麗寶商業大樓」，預計每天辦公人流達1,500位，擁有強大的生活商務需求，招商樓層為1至3樓，面積分別有百坪；一樓店面已有金融業完成合約簽訂，將裝修入駐。