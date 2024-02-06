嘉義起飛年 三強聯手打造Ai世界城

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嘉義蛻變，產業轉型，加上台積電可望進駐嘉義科學園區等產業利多，清景麟、泰嘉和白天鵝三強聯手，趕在嘉義起飛年，動土興建百億元住宅建案「Ai世界城」，搶攻嘉科等產業帶來的近7萬人就業的產業紅利商機，清景麟集團在嘉義已累積推出四案，總銷合計達248億元，未來將持續購地推案，深耕嘉義。

位於長庚醫療縣治特區的「Ai世界城」，5日舉辦動土典禮，清景麟建築團隊董事長林聰麟表示，「Ai世界城」總銷100億元，預定今年三二九檔期進場開賣，規畫20到38坪的主力產品，由於基地5,124坪的「Ai世界城」，三面各有公園、學校等，三棟的住宅大樓各有不同景色，因此，每坪開價從30萬元到40萬元，價差比較大，均價則是每坪約35萬元。

林聰麟指出，「嘉義科學園區」與「馬稠後園區」堪稱嘉義縣經濟發展的雙引擎，加上「水上南靖產業園區」、「中埔公館產業園區」、以及「大埔美精密機械園區」，甚至全球矚目戰略產業的「無人機國家隊」亞洲無人機AI創新應用研發中心與民雄航太聚落等，都將落腳嘉義，產業群聚效應將逐步展現。

從農業大縣轉型農工大縣的嘉義，在這麼多重大建設的帶動之下，預估將直接或間接為嘉義帶來約2,800億元的產值，更可以創造6.8萬個就業機會，因此，今年可以說是「嘉義的起飛年」。

清景麟建築從2021年11月首次推出總銷60億元的「國際城」、2023年6月推出總銷20億元的「嘉科」、2023年9月推出總銷約68億元的「科技城」，一直到5日動土的最後一塊基地推出總銷100億元的「Ai世界城」，四案總共達248億元、2,325戶，林聰麟看好嘉義的未來發展，將繼續購地推案，深耕嘉義。

泰嘉開發董事長呂金發指出，從軌道經濟和產業群聚的觀點來看，嘉義擁有高鐵嘉義站、以及嘉義科學園區等，創造的6.8萬個就業人口，就既有的建案來看，顯示住宅需求遠遠大於供給，在總統大選之後，整體房市將會有相對較好的發展，而南台灣的嘉義、台南和高雄的房市表現，也有機會勝過北台灣。