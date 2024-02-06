搶賞房潮 接待中心春節多不打烊

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台中新建案接待中心春節開工日

總統大選底定，房市利空出盡，預期剛性購屋需求出籠下，房產接待中心春節不打烊榮景，龍年重現。中台灣不動產代銷龍頭萬群地產董事長謝坤成認為，未來二年房市將有好光景，將呈「量穩價也穩」趨勢，近期遞延性買盤明顯持續進場，隨著農曆春節假期到來，台中許多接待中心祭出過年不打烊、搶攻春節賞屋商機，部分案場則自大年初三、初四就提前開門迎客。

看好房市剛性需求，大型代銷公司如甲山林集團，今年全台案場春節不打烊；海悅國際全台計有62個案場新春不打烊，一方面為銷售中新案催油門，另方面也為即將推出的新案暖身。

萬群地產目前線上預售新案與新接案量合計超過千億元，已知旗下位於台中水湳經貿園區的豐邑PARK ONE、親家中央公園、七期鉅陞V市政等新案場，從大年初一起就開門迎賓，不放過春節假期的賞屋商機。預計年初三開門迎客的台中預售案場，包括北屯區大鑫琢寓、久樘南投鹿谷杉也先生等。

觀察台中各大指標案場，今年春節假期普遍選在年初四開門營業，包括南屯區單元二的陸府續森、精銳SKY ONE及14期THE精銳、龍井區精銳WORLD、富華創新水湳案之序、龍井區茂洋晴山洋洋等建案。

海悅國際全台新案遍地開花，今年農曆春節全台62個案場不打烊，其中宏盛掬白舉辦賞屋辦海悅卡送禮券，大華首捷、達麗未來市、首席大院推賞屋抽紅包，櫻花昕光之櫻提供首次賞屋客戶抽刮刮樂新春紅包等。

海悅表示，部分中南部新案接待中心從年初一、初二就陸續開市，北部案場普遍自初三之後開始接待客戶，有些大戶豪宅案接待中心連假期間卻罕見打烊，主要考量，是高資產客層普遍趁著春節出國旅遊，因此乾脆休市。

甲山林集團及愛山林建設，今年農曆春節也幾乎不打烊，遠雄房地產及遠創力行銷今年全台新春將有13筆新案春節不打烊，並準備豪禮、紅包大方送，積極吸客來走春。

高雄房市從去年下半年起由冷轉溫，不過多數建案接待中心春節連假休息，大年初五才恢復營業。高雄市不動產開發公會理事長陸炤廷、高雄市代銷公會理事長謝哲耀都說，主要是房市景氣沒有熱到連假都要上班的程度。