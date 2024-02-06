陸首批白名單 中駿融資近百億人民幣

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外界高度關注的大陸救房市政策，近期傳重大進展。中國官方稍早確定多個城市接連公布首批房地產項目融資「白名單」，繼碧桂園、世茂等確認已獲批進入「白名單」，融創中國、金科股份、中駿集團旗下多個項目5日也傳出獲批。其中，僅中駿所有項目若均入列「白名單」，合計融資金額將近人民幣100億元。

綜合陸媒5日報導，如何拉抬低迷房市、改善房企流動性危機，進而提振大陸經濟復甦成長，已成為大陸官方當務之急。大陸住建部、金融監管總局1月12日聯合發文，要求各地建立城市房地產融資協調機制，協調解決房地產融資中存在的困難和問題。春節前夕，多地已加速針對房地產融資協調機制的實施採取積極行動。

上述兩部門4日公布，截至1月底，大陸26個省份170個城市已建立城市房地產融資協調機制，提出第一批房地產項目「白名單」推送給商業銀行，共涉及房地產項目3,218個。商業銀行接獲名單後，已向27個城市83個項目發放貸款共人民幣178.6億元。

融創中國5日披露，目前旗下已有超過90個項目入列第一批「白名單」，包括北京、天津、成都等20個城市都已落實。後續隨著新融資落實，項目開發營運的資金壓力將進一步緩解，各地的「保交樓」工作也將得到更有力的保障。

另外，金科股份目前在大陸共有53個項目入列「白名單」，涵蓋重慶、河南、山東等地。此外，中駿集團5日表示，旗下已有10多個項目進入「白名單」，擬融資金額近人民幣30億元，另有20多個項目在推進中，如果全部項目獲批，合計擬融資金額近100億元。

中指研究院分析，房地產項目「白名單」持續落實，支持項目融資的政策效果將逐步顯現，有助於改善房企流動性，緩解房地產貸款的緊縮情況，以及擴大房地產投資，並促進房地產與金融良性循環。