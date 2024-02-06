瞄準燈節商機 台北西區飯店 打促銷戰

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看好「2024台北燈節」期間北上賞燈的中南部旅客旅宿需求，鄰近台北西區的台北凱撒、台北喜來登、六福居，以及天成飯店集團旗下台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成文旅華山町及天成文旅蜂巢等飯店，紛紛推出優惠住房專案搶客，業者並將專案效期拉長，期能提高農曆年後住房率，掀起搶客大戰。

受惠疫後產業復甦，加上國人報復性消費加持，台北都會觀光飯店2023年住房業績大爆發，不少飯店年均住房率與全年平均房價均超越疫前2019年。然而海外旅遊度假者增加，2024年1月國人訂房較2023年同期略下滑，為此業者開始以不同主題促銷客房，全力衝住房率。2月2日至3月3日於台北市西區盛大登場的「2024台北燈節」，成為第一波攻勢。

台北晶華酒店2023年住房率78％、年增17％、平均房價是6,140元、年增45％。為衝刺住房推出「龍躍台北城」住房專案，每晚8,600元起含自助早餐、行經燈會展區的台北雙層觀光巴士四小時車票、必比登美食指南推介的御品元冰火湯圓，透過官網訂房可享有高鐵車票7折起的加購優惠。

為搶商機六福居公寓式酒店即日起至4月30日推出「晚酌流儀 住房專案」，入住18坪大廳房獨立的都會景觀套房，每房每晚5,399元，預訂住房專案送六福旅遊集團旗下「六福美饌」最新推出的魚絲系列人氣零食及金車柏克金啤酒，且享有入住期間交誼廳Happy Hour禮遇。

天成飯店集團旗下台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成文旅華山町及天成文旅蜂巢，攜手推出「2024台北燈節住房優惠專案」，依官網彈性房價再享9折，位於台北車後站商圈的天成文旅蜂巢，雙人房每晚2,069元起。