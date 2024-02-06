有多少用多少 Z世代刷卡 8成用簽帳卡

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隨著法定成年年齡下修至18歲，金管會亦修規定，滿18歲可自主開立銀行帳戶、申辦信用卡，據萬事達卡對18歲至25歲Z世代進行調查，有8成以上年輕受訪民眾表示，其日常消費會使用簽帳金融卡支付，使用信用卡正卡消費者近5成。

萬事達卡這次問卷調查對象，是針對至少有一張「簽帳金融卡」的18～25歲族群，受訪者1,000人，其中有申辦信用卡的比例為53.9％。且隨著數位支付普及，高達94.6％表示有使用數位支付，47％年輕族群每天至少會使用一次數位支付，61％每次使用數位支付的平均金額在250元以下，使用場域以飲料店、咖啡廳和夜市等地最為普遍。

簽帳金融卡即連結銀行帳戶，帳戶有多少錢才能刷多少金額，萬事達卡台灣區總經理陳懿文指出，相較信用卡，消費者在使用簽帳金融卡會受帳戶金額限制，可避免超額支出。調查顯示，18歲～25歲年輕人更傾向使用簽帳金融卡支付日常消費，近半數使用簽帳金融卡，原因是不希望超過自己能力範圍的消費，也有超過4成表示簽帳金融卡直接連結個人帳戶，可幫助有效控管資產。

調查也發現，目前沒有信用卡的18歲～25歲年輕人，即使未來申辦信用卡，仍有逾4成在消費時會以簽帳金融卡為主。另外，年輕人對開戶等金融服務的選擇，亦展現追求便利生活的特性，高達65％年輕族群在申辦實體帳戶時，主要會考量實體服務的便利性。

其次是比較活存和定存利率、是否為薪轉戶等因素，高達75％年輕人會因為數位帳戶可隨時線上申辦而選擇開立帳戶，也會因為希望不受分行營業時間限制、縮短開戶時間，及希望透過app一鍵完成相關手續等原因，將數位帳戶作為開立銀行帳戶的首選。