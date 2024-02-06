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稅收超徵真的百利無害？依財政部最新的經貿與稅收統計，2023年台灣租稅負擔率較前一年上揚0.3個百分點至14.6％，創下近25年新高；若按年中人口折算，平均每人稅負則增加6,751元至14萬6,830元，是統計以來的最高水準。

「租稅負擔率」指賦稅收入占國內生產毛額（GDP）的比重，依財政部在官方網站的名詞解釋，是用來衡量一國國民租稅負擔輕重的標準之一，如果比率愈高，表示國民的租稅負擔就愈沉重。

1998年以前，台灣租稅負擔率長期高於15％，主要是當時GDP規模不大；近年租稅負擔率曾一度降至13％以下，但最近三年因為稅收表現超預期，也就是大幅超徵，使得租稅負擔率因而重回14％以上的水準。

與主要國家相比，台灣不含社會安全捐的賦稅負擔率2023年為14.6％，高於近三年平均的約14％，且是25年高點，但低於日本的20.7％、美國的21.6％、南韓的23.8％，僅高於新加坡的12.6％。

至於平均每人稅負，除了2020年減少3,016元，近三年也逐年走高，從2020年的10萬1,707元增至2021年的12萬2,369元、2022年的14萬79元，2023年則達14萬6,830元的歷來新高水準，主要是稅收良好，但人口成長速度遲緩。

如果觀察年增率，可發現2023年每人稅負成長4.59％，增幅已明顯低於2021年和2022年的20.32％和14.47％，主要就是這三年稅收表現確實是「超預期」，連三年都超徵逾3,000億元，但也讓國人賦稅負擔更顯沉重。

要是再一併考量社會福利，台灣人的負擔就更重了。依據統計，台灣2022年含社會安全捐的租稅負擔率為20.3％、較2012年增加2.1個百分點，低於日本的34.1％，美國的27.7％和韓國的32％，但是統計以來首度突破20％。

主要是2022年台灣社會安全捐為1兆3,534億元，較2021年增加5％。其中健保、勞保分別增加320億元、136億元；勞退新制增加136億元；軍公教退撫新制增加86億元。勞、健保及勞退新制合計占整體社會安全捐約8成3。

與2012年歐債危機時相比，財政部統計，台灣安全捐規模值十年更大幅成長4,836億元或56％，當中以健保增加1,813億元、勞保增1,645億元較多，主因基本工資及勞健保費率調升與實施二代健保制度所致，結果即是全民埋單。