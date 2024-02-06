歐綜合PMI改善 PPI下跌

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歐盟PPI走勢

歐元區1月綜合採購經理人指數（PMI）改寫六個月新高，顯示新的一年經濟略有改善，但依然低於榮枯線50。即便去年12月生產者物價指數（PPI）年跌10.6％、月跌0.8％顯示通膨降溫，但分析師認為歐元區經濟前景未明，歐洲央行（ECB）短期內應該不會貿然降息。

據金融數據供應商標普環球（S＆P Global）與漢堡商業銀行（HCOB）5日公布，歐元區1月綜合PMI終值由2023年12月的47.6升至47.9。不過，服務業PMI由48.8降至48.4，創三個月新低。

另一方面，歐盟統計局同日公布，2023年12月歐元區PPI年跌10.6％，創三個月來最大跌幅，並高於市場預估的年跌10.5％，其中能源價格跌幅擴大至27.5％。若按月來看，12月PPI月跌0.8％，跌幅創2023年5月以來最大，但符合市場預期。

歐元區各國綜合PMI表現差異極大。西班牙與義大利1月數據為51.5與50.7，分別改寫六個月與八個月高點。經濟火車頭德國為47，創三個月新低。歐元區第二大經濟體法國為44.6，改寫兩個月低點。

但PMI報告指出，整體歐元區1月物價壓力加劇。受到服務業價格上漲刺激，輸入成本與產出價格通膨雙雙升至八個月高點。

HCOB首席經濟學家德拉魯比亞（Cyrus de la Rubia）表示：「考量到PMI物價指數大幅回升，ECB在降息方面可能更猶豫不決。由於服務業投入與產出價格都上揚，ECB可能還不願意寬鬆貨幣政策。」

歐元區通膨頑強的壓力，加上經濟展望低迷，進一步加劇ECB貨幣決策難度。歐元區2023年第三季經濟萎縮0.1％，幸好第四季經濟與前一季持平，意外躲過技術性衰退的困局。