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美股七雄過熱 稍有負評即走跌

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過去一年AI浪潮激勵Meta、亞馬遜、Alphabet、微軟等科技七雄股價暴漲，推動美股屢創新高。但隨著科技七雄股價節節攀升，投資人對這些公司的業績標準也越來越高，反而在上季（去年10至12月）財報公布後感到失望，使部分公司股價走跌。

Meta日前公布上季營收締造兩年多來最大成長率後，股價暴漲20％並創下歷史新高。亞馬遜同樣因為上季獲利成長，使股價在財報發布後上漲7.9％，但科技七雄其他公司卻沒這麼幸運。

儘管Alphabet、微軟、蘋果上季獲利成長，卻因核心事業表現未達市場預期而使股價下跌。Alphabet股價在上季財報公布隔日下跌7.5％，是去年10月以來最大跌幅，微軟股價也在上季財報發布隔日下跌2.7％。

Principal資產管理公司全球證券投資長馬里斯（George Maris）表示：「太多人一窩蜂投資科技七雄，如今一點瑕疵就能讓投資人出走。」

去年初AI浪潮興起成為科技七雄股價飆漲的主因，連帶激勵美股屢創新高。今年以來標普500指數已經上漲4％，但分析師表示近日部分科技大廠股價走跌透露投資人開始質疑科技股市值過高。以特斯拉為例，該公司上季財報令投資人失望，導致年初以來股價重挫24％。

目前科技七雄還剩輝達電子尚未公布上季財報，預計2月21日公布。FactSet調查分析師預期科技七雄排除特斯拉後，上季合計獲利成長率約62.8％。然而，這6家科技大廠的業績表現與標普500指數其他上市公司之間有著明顯差異。排除這6家科技大廠後，標普500指數其他上市公司上季合計獲利估計下滑8.6％。

除了科技七雄股價過熱令標普500指數承受壓力之外，市場質疑聯準會短期內不會降息也打擊科技股前景，連帶拖累大盤表現。

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